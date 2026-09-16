Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Tras la goleada por 22 a 0 frente a Perú en el debut, el seleccionado argentino masculino de hockey Los Leones siguen a paso firme en la ciudad de Santa Fe. Ante un buen marco de público, y una jornada más que agradable desde lo climatológico, Argentina superó a Brasil por 4 a 1 en la tercera fecha de los Juegos Suramericanos. Los goles para el elenco nacional llegaron por intermedio de Franco Agostini en dos oportunidades, Yaco Kovalivker y Juan Fernández. El próximo viernes continuará la acción jugando un partido más chivo como lo será contra Chile en la capital santafesina.

Los Leones le ganaron a Brasil por 4 a 1 en el segundo partido de los Juegos Suramericanos en Santa Fe. El comienzo del encuentro fue intenso, pero en el tercer corto la arrastrada fue eficaz y por eso Agostini puso el 1 a 0. Argentina continuaba con la bocha en su poder, y el arquero brasilero comenzaba a ser protagonista. A pesar de dominar el trámite no podía marcar. Pero a partir de un buen servicio, Agostini puso el 2 a 0 desde el fijo ante un rival que intentó aguantar el comienzo frenético de los locales. Estuvo cerca Fernández de lograr el tercero pero la buena reacción de los visitantes se lo impidió.

En el inicio del segundo cuarto llegó el gol de Kovalivker para poner el 3 a 0. A pura velocidad, apareció Juan Fernández y Argentina dejó el marcador 4 a 0. En un momento en que el conjunto celeste y blanco comenzó a sentir el cansancio, Brasil logró descontar, a partir de terminar picando la bocha por lo que el australiano Adam Imer puso el 4 a 1.La posesión y la superioridad la tenían Los Leones, pero no había tiempo para relajarse. Comenzó bien ofensivo el tercer parcial, pero no podía combinar, un poco por el buen trabajo de la defensa de Brasil. En el primer corto que dispuso hubo un tapadón del arquero brasilero quien se levantó y pudo responder al segundo remate de los argentinos para evitar la caída de su arco. Hubo videoref por una bocha levantada del defensor visitante pero no fue corto. Argentina siguió insistiendo pero no pudo ante el impecable desempeño del uno del conjunto visitante.

En el último segmento, Brasil estuvo cerca de descontar pero se lo impidió el arquero Ruiz. Argentina no podía encontrar el quinto, dispuso un corto, la bocha pasó cerca y se perdió la chance el elenco nacional. Ganaron Los Leones, sin complicaciones y sin goles en el complemento. El arquero de Brasil se lució en un segundo tiempo muy físico. Ahora vendrá un desafío muy importante, que será el próximo viernes ante Chile en el sintético de agua de la Asociación Santafesina en el polo deportivo del Boulevard Raúl Tacca.

Síntesis

Argentina 4- Brasil 1

Argentina: Joaquín Ruiz, Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Matteo Fernández, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Tomás Ruiz, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Juan Fernández, Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Nicolás Rodríguez, Martin Ferreiro, Franco Agostini e Iñaki Minadeo. Entrenador:

Brasil: Rodrigo Faustino, Bruno Mendonca, Rodrigo Steimach, Matheus De Oliveira, Adam Imer, Andre Patrocinio, Yuri Van der Hewden, Stephane Smith, Joaquín López, Gabriel Martins, Arthur Giro (capitán), Patrick Van Der Hewden, Gustavo Felinto, Vinicius Vaz, Gabriel Moreira y Luiz Martins. Entrenador: Javier Telechea.

Goles: 3´ Franco Agostini, 13´ Franco Agostini, 17´ Yaco Kovalivker, 19´ Juan Fernández (ARG), 25´ Imer Adam (BR).

Cancha: ASH

Árbitros: Guillermo Poblete (Chile) y Claudio Martínez (Uruguay).