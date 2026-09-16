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Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Si bien Leonardo Madelón se viene inclinando por Marcelo Estigarribia, la realidad indica que Eric Ramírez hizo méritos para ser titular con la camiseta rojiblanca

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 12:02hs
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Eric Ramírez pide pista para ser titular con la camiseta de Unión.

Eric Ramírez pide pista para ser titular con la camiseta de Unión.

La ausencia de Cristian Tarragona en el partido ante Talleres fue determinante en la derrota del equipo rojiblanco. Y si bien Unión marcó un gol por intermedio de Eric Ramírez, la falta del goleador hizo mella en el ataque del Tate.

Ramírez por encima de Estigarribia en cuanto a la efectividad

La buena noticia para recibir a Independiente, tiene que ver con la vuelta de Tarragona, quien ya cumplió con la fecha de suspensión. Y ahora el interrogante se plantea respecto a quien será el segundo punta.

La realidad indica que Leonardo Madelón se viene inclinando por Marcelo Estigarribia, sin embargo, su rendimiento no es el mejor y por ello su continuidad dentro de la formación titular puede generar algunas dudas.

Y es que Eric Ramírez, hoy está por encima de Estigarribia respecto a su efectividad. Los números son contundentes y también los rendimientos.

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Jugando mucho menos, Ramírez hizo bastante más que Estigarribia. El exHuracán lleva disputados siete partidos, todos ellos ingresando desde el banco. Y en apenas 95' en cancha marcó dos goles, con un promedio de un gol cada 47,5'.

El partido en el que sumó más minutos fue ante Talleres, ingresando a los 15' del segundo tiempo y marcando el gol que le dio la chance a Unión de descontar. Su primer gol había sido en la goleada 4-1 a Sarmiento.

Pero más allá de los goles, cuando ingresó aportó movilidad y actitud para presionar la salida de los equipos rivales. Por lo cual, Ramírez pide pista para tener la chance de ser por primera vez titular.

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En cambio, Estigarribia disputó ocho partidos, cinco de ellos como titular y en los restantes tres ingresó en los segundos tiempos, sumando 494'. Además, no marcó goles y estuvo ausente en la primera fecha contra Platense.

Lo cierto es que más allá de no convertir, Estigarribia tampoco dispone de chances y la sensación es que casi siempre está lejos de gol, aportando poco en ataque.

Así las cosas, nadie puede discutir la entrega y el sacrificio de Estigarribia, pero en lo que respecta al rendimiento, la realidad indica que Ramírez está un paso por delante. Ahora la palabra la tiene Leonardo Madelón.

Unión Ramírez goles
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