Valenti y las cuentas de Unión: "La situación económica es tremendamente complicada"

El secretario general de Unión repasó el presente y reconoció las dificultades económicas. Habló del mercado, las obras pendientes y la meta de sumar socios

El presente deportivo de Unión convive con otra realidad que también ocupa buena parte de la agenda dirigencial: la situación económica. En ese contexto, Andrés Valenti, secretario general de la institución, habló en Radio Gol 96.7 y repasó distintos aspectos que hacen al día a día del club.

Uno de los temas abordados fue el conflicto que Unión mantuvo con UTEDYC. Valenti confirmó que hubo inconvenientes y que finalmente se alcanzó un acuerdo para intentar regularizar la situación. "Tuvimos algunos problemitas con UTEDYC, llegamos a un acuerdo, vamos a intentar cumplirlo", señaló. Y explicó que el escenario financiero obliga a manejar otros tiempos: "La situación económica es tremendamente complicada, a veces los tiempos no son los que uno desearía".

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Proyectos que esperan en Unión

La situación económica también tuvo impacto sobre algunas obras que Unión tenía en marcha. Entre ellas aparece la finalización de las nuevas oficinas de socios, ubicadas sobre la fachada de López y Planes, además de la nueva tienda del club. "Por la complicación económica nos hizo por el momento postergar finalizarlo, pero se sigue trabajando en eso", explicó Valenti.

El secretario general de Unión habló del presente económico.

Al mismo tiempo, destacó que hay trabajos que avanzan aunque no tengan la misma visibilidad. Como ejemplo mencionó la sala audiovisual del IPEI, que se encuentra en desarrollo y contará con tecnología de primer nivel.

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El mercado de pases y la necesidad de equilibrar las cuentas

Valenti también puso el foco en la política económica vinculada al fútbol profesional. En particular, hizo referencia al mercado de pases de mitad de año y a las ventas realizadas, entre ellas la operación relacionada con Boca. La intención, según explicó, es aprovechar esos ingresos para ordenar las finanzas y llegar a diciembre con las cuentas lo más equilibradas posible. Sin embargo, aclaró que las ventas de futbolistas no significan necesariamente un ingreso inmediato de todo el dinero acordado. "En el fútbol argentino siempre se vende en cuotas, no impacta todo junto", señaló. A eso se suma una estructura importante de gastos e impuestos que deben afrontarse y que, según explicó, se descuentan de los primeros pagos.

Hacia el final, Valenti marcó uno de los objetivos que la dirigencia considera centrales para mejorar la situación económica de Unión: incrementar la cantidad de asociados. "Necesitamos subir la masa societaria, eso ayudaría muchísimo para que no tengamos estos problemas financieros en el camino", sostuvo.