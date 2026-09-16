Uno Santa Fe | Santa Fe | obrero

Dieron de alta al obrero que cayó de siete metros en una obra de Bulevar Pellegrini

El trabajador, de 41 años, sufrió politraumatismos, una fractura de húmero derecho y un traumatismo leve de tórax. Tras recibir atención médica, fue dado de alta y continuará su recuperación de manera ambulatoria.

16 de septiembre 2026 · 15:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

gentileza

Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

El obrero de 41 años que había resultado herido tras caer a un pozo mientras trabajaba en una obra de Aguas Santafesinas (ASSA) fue dado de alta este martes luego de permanecer bajo atención médica.

El trabajador había ingresado al Hospital José María Cullen con politraumatismos, una fractura de húmero derecho y un traumatismo leve de tórax, lesiones provocadas por la caída ocurrida mientras desarrollaba tareas en la obra.

Tras ser evaluado por los profesionales, recibió el tratamiento correspondiente para la lesión en el brazo.

LEER MÁS: Accidente laboral en Santa Fe: un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

Tratamiento por la fractura

De acuerdo con el parte médico, al paciente se le realizó una reducción cerrada para tratar la fractura de húmero derecho.

Luego de evolucionar favorablemente y completar la atención necesaria, los profesionales del Hospital Cullen determinaron que se encontraba en condiciones de continuar su recuperación fuera del establecimiento.

De esta manera, el trabajador continuará el proceso de recuperación de manera ambulatoria.

LEER MÁS: Operaron con éxito al obrero que cayó de 7 metros en una obra en Bulevar Pellegrini: pasó a una sala común

Había caído desde varios metros de altura

El accidente había ocurrido mientras el obrero se encontraba trabajando en un pozo de una obra de Aguas Santafesinas, en inmediaciones de bulevar Pellegrini.

Tras la caída de siete metros, se desplegó un operativo de rescate para retirarlo del interior del pozo y posteriormente fue trasladado al Hospital Cullen, donde quedó internado para recibir atención médica.

La evolución favorable permitió finalmente que, después de varios días bajo seguimiento profesional, recibiera el alta médica.

obrero Bulevar Pellegrini metros
Noticias relacionadas
Presupuesto 2027. Contempla cinco obras viales en Santa Fe por más de $88.470 millones.

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Presupuesto 2027: la UNL reclama más fondos y advierte que el Gobierno prevé un 35% menos de lo que pide el sistema universitario

Presupuesto 2027: la UNL reclama más fondos y advierte que Nación prevé un 35% menos de lo que pide el sistema universitario

El gobernador de Santa Fe junto a Gisela Scaglia

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

santa fe tuvo un ahorro de $48.038 millones y financio obras con recursos acumulados y credito

Santa Fe tuvo un ahorro de $48.038 millones y financió obras con recursos acumulados y crédito

Lo último

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Último Momento
La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers