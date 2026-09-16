Dieron de alta al obrero que cayó de siete metros en una obra de Bulevar Pellegrini

El trabajador, de 41 años, sufrió politraumatismos, una fractura de húmero derecho y un traumatismo leve de tórax. Tras recibir atención médica, fue dado de alta y continuará su recuperación de manera ambulatoria.

Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

El obrero de 41 años que había resultado herido tras caer a un pozo mientras trabajaba en una obra de Aguas Santafesinas (ASSA) fue dado de alta este martes luego de permanecer bajo atención médica.

El trabajador había ingresado al Hospital José María Cullen con politraumatismos, una fractura de húmero derecho y un traumatismo leve de tórax , lesiones provocadas por la caída ocurrida mientras desarrollaba tareas en la obra.

Tras ser evaluado por los profesionales, recibió el tratamiento correspondiente para la lesión en el brazo.

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Tratamiento por la fractura

De acuerdo con el parte médico, al paciente se le realizó una reducción cerrada para tratar la fractura de húmero derecho.

Luego de evolucionar favorablemente y completar la atención necesaria, los profesionales del Hospital Cullen determinaron que se encontraba en condiciones de continuar su recuperación fuera del establecimiento.

De esta manera, el trabajador continuará el proceso de recuperación de manera ambulatoria.

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Había caído desde varios metros de altura

El accidente había ocurrido mientras el obrero se encontraba trabajando en un pozo de una obra de Aguas Santafesinas, en inmediaciones de bulevar Pellegrini.

Tras la caída de siete metros, se desplegó un operativo de rescate para retirarlo del interior del pozo y posteriormente fue trasladado al Hospital Cullen, donde quedó internado para recibir atención médica.

La evolución favorable permitió finalmente que, después de varios días bajo seguimiento profesional, recibiera el alta médica.