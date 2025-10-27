El otro camino que se le abre a Independiente Rivadavia para ir a la Libertadores

En Independiente Rivadavia asoman dos objetivos claros: ganar la Copa Argentina y clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores . Sí, el anhelo continental mutó de la Sudamericana al máximo torneo de clubes debido a la chance de hacerlo directamente si le gana a Argentinos Juniors , aunque hay otra opción más.

Pasando en limpio, Argentina tiene seis plazas para la Copa Libertadores 2026: Además de Platense (campeón del Apertura), Rosario Central (mejor de la Anual) y Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia (campeón de Copa Argentina), el ganador del Torneo Clausura dirá presente en la fase de grupos de la Libertadores. Así, resta sentenciar otros dos representantes provenientes de la Tabla Anual: el segundo, actualmente River, y el tercero, en este momento el Bicho, que empezará su camino en la Fase 2.

¿Si el Bicho se mete a la Libertadores por la Tabla Anual, liberará cupo en caso de ganar la Copa Argentina o el clasificado será Independiente Rivadavia? La Lepra se meterá en la Copa Libertadores siendo subcampeón solo si el conjunto de La Paternal es campeón del Clausura; si no es el caso, el cupo extra será para la los equipos del acumulado, es decir, el tercero irá directo a los grupos y el cuarto será el que juegue la fase previa.

Independiente Rivadavia, con más de una chance para ir a la Libertadores

Por el momento son seis los equipos clasificados a Libertadores y seis a Sudamericana, pero este número podría ampliarse si Racing y/o Lanús se coronaran en los actuales torneos continentales, pudiendo llegar a un máximo de 14 equipos. Una aclaración: como la Academia y el Granate no están en los primeros lugares de la Tabla Anual, el reordenamiento llegaría para los puestos del segundo torneo internacional (respecto a la Libertadores solo pasaría si el campeón del Clausura fuera Platense o Argentinos, en caso de ganar la Copa Argentina).