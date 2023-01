El palazo de Deschamps: "Hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para una final"

El DT de Francia, Didier Deschamps, fue crítico y aseguró que hubo "cinco jugadores" que no estuvieron "al nivel" en la final del Mundial perdida ante Argentina

El DT de Francia, Didier Deschamps, fue crítico y aseguró que hubo "cinco jugadores" que no estuvieron "al nivel" en la final del Mundial Qatar 2022, perdida por penales ante la Argentina.

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para una final", expresó Deschamps al diario local Le Parisien.