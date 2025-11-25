Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

La primera edición de la Copa Santa Fe de golf quedó para el club de Campo El Paso de la capital provincial, cuya jornada final se disputó en Santo Tomé

25 de noviembre 2025 · 08:34hs
El Paso se consagró campeón de la histórica primera edición de la Copa Santa Fe.

Un cierre espectacular. Una jornada histórica . Un día de golf para recordar. Sin dudas que las expectativas se superaron. La ronda final de la 1° Copa Santa Fe de Golf y la 18° Copa Federación fue un éxito. Desde el día uno, el trabajo en conjunto de la FGSL con la Provincia de Santa Fe con el apoyo del Goberandor Maximiliano Pullaro, la secretaría de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, y Lotería de Santa Fe, en la figura de Daniel Di Lena.

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Norberto Gruffat, presidente de la FGSL expresó su beneplácito por este gran cierre. «todo es un gran agradecimiento, con la Provincia, con Maxi Pullaro, con Marcela, con Daniel. Podemos decir con orgullo que somos parte, que pertenecemos a este mundo que es la Copa Santa Fe, un espacio del deporte, del crecimiento, de los grandes momentos».

A su turno, Marcela Aebehard, trajo el saludo del Gobernador Pullaro, y expresó su felicidad por este proyecto concretado. «Desde el primer día supimos que este evento iba a ser un éxito. En toda la provincia se vivió como un gran acontecimiento. Santa Fe tiene mucho para ofrecer en turismo, en cada ciudad y en cada pueblo. Lugares, historias, encuentros. El golf es una buena razón para conocer lugares y que los santafecinos transiten nuestra hermosa provincia. Quiero felicitar a toda la FGSL, a los clubes, a cada golfista, y especialmente a los ganadores de esta primera edición, el Club de Campo El Paso».

image
En condición de local, y con solvencia, la prestigiosa entidad santafesina se quedó con la competencia golfística.

De local y con un festejo enorme. Mucha alegría y festejos. El Dale Campeón, dale campeón retumbó fuerte en la terraza repleta de golfistas de todos los clubes. Gustavo Koch su presidente, el primero en arengar. Además de la «orejona», plaquetas y reconocimientos a los jugadores, se hicieron acreedores a un juego de astas banderas y tazas. Un súper premio.

En el caso del Club de campo El Paso de Santa Fe sumó 211 golpes con un equipo conformado por Georgina Bortoli, Roberto Druetto, Patricio Buzzi y Benjamin Zorrilla. Ser locales pesó, ya que le sacó 6 golpes a su perseguidor, el Club Trebolense.

Segundo fue, Club Atlético Trebolense, con 217 (Helena Horner, Mauricio Quinteros, Alejandro Novaresio y Lisandro Avalle). Obtuvo además, 900 pelotas para driving range.

Tercero quedó el centenario Club Mitre De Pérez sumando 218 golpes (Oscar Lescano, Cesar Pergher, Pamela Kirk, y Horacio Fernández), consiguiendo 600 pelotas para driving range para la institución.

image
La Copa Santa Fe de golf conto con la organización de la Federación de Golf del Sur del Litoral.

Cuarto, y por desempate con 218, fue el Club Atlético San Jorge (Marcos Dolivo, Mauricio Merlini, Juan Ignacio Cerda y Julieta Ramat), ganado un Stimpmeter de aluminio.

El quinto y último puesto galardonado fue para Los Molinos Country Club con 220 (Eduardo Britos, Aldo Sarro, Estela Bossio y Rodrigo More). Para su club se llevaron un Servicio de aireación de greens.

Participaron de la Copa Santa Fe de golf las siguientes instituciones: Jockey Club de Rafaela, Jockey Club de Santa Fe, San Nicolás Golf Club, Club de Campo El Paso, Los Molinos Country Club, Club Atlético San Jorge, Club Atlético Trebolense, Automóvil Midget Club Sunchales, Kentucky Club de Golf, La Carolina Golf & Country Club, Campo Timbo Club de Campo, Estancia La Rinconada Club de Campo, Juventud Unida Cañada Rosquín, Asociación Civil Deportes para Galvez, Jockey Club de Rosario, Club Bartolomé Mitre de Pérez.

