La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

Sportivo Guadalupe y Náutico El Quillá serán los dos equipos que competirán en la Copa que organiza la Federación Santafesina de Fútbol

Náutico El Quillá será uno de los que disputará la Copa Federación 2026.

Con los resultados que se dieron el fin de semana en el Torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol, quedó determinado los dos equipos que representarán a la Liga Santafesina de Fútbol en la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol y que se pondría en marcha el sábado 29 de enero del año venidero.

Con lo sucedido el fin de semana, Sportivo Guadalupe y el Club Náutico El Quillá obtuvieron las dos plazas en juego para poder disputar el año que viene la Copa Federación 2026, que organiza la Federación Santafesina de Fútbol.

Este logro se da por la quinta ubicación obtenida en la Tabla General Anual del presente año, que computa los Torneos Apertura y Clausura (en su etapa clasificatoria). El Quillá obtuvo 58 puntos en 32 partidos jugados. En tanto, Guadalupe, quedó en la tercera posición. Los dirigidos por Tobaldo vienen de caer en cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti frente a Colón por 4 a 2 en el estadio Eladio Romeo Rosso.

El Tiburón quedó en la quinta colocación detrás de Colón (San Justo) (clasificado al Torneo Regional Federal Amateur), Sportivo Guadalupe (la primera plaza de la Copa Federación), Sanjustino (el otro clasificado al TRFA por ser campeón) y Unión (que por ser directamente afiliado a AFA no juega este tipo de Torneos).

image Sportivo Guadalupe, de gran campaña, afrontará también el torneo de la Federación Santafesina de Fútbol.

Los números de esta Tabla General se reparten de la siguiente manera: En el caso de Sportivo Guadalupe, acumuló 70 puntos, con 21 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. Sin dudas, el equipo del Flaco Adalberto Tobaldo realizó una gran campaña a lo largo de la presente temporada. Marcó 54 goles y le convirtieron en 26 ocasiones. El Quillá jugó 32 partidos, de los cuales ganó 18, empató 4 y perdió 10. Convirtió 58 goles y le convirtieron en 33 oportunidades.

Si se amplían las plazas para disputar este Torneo detrás del Quillá en la Tabla General se encuentra Ciclón Racing en la sexta posición con 47 puntos (a 11 del Tiburón) y Ateneo Inmaculada, séptimo con 46 puntos a 12 del elenco lagunero.

Hay que recordar que El Club Náutico El Quillá fue Campeón de esta competición en el año 2022 de la mano de Martín Minella. Luego, el cuadro del Parque Belgrano tuvo participaciones en el año 2023 y 2025. También recordamos que la Copa Federación otorga plazas para jugar la Copa Santa Fe del año que viene. La Copa Federación tiene un inicio previsto para el 29 de Enero.