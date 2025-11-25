Uno Santa Fe | Unión | Unión

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

Unión quedó eliminado en octavos de final del Torneo Clausura y el equipo volvió a demostrar defectos jugando en el 15 de Abril

25 de noviembre 2025 · 10:32hs
Unión mostró dificultades cada vez que jugó en el 15 de Abril.

Unión mostró dificultades cada vez que jugó en el 15 de Abril.

Si bien Unión tenía ventaja deportiva al definir la serie en condición de local, en la previa, las estadísticas indicaban que al equipo le había ido mejor jugando como visitante que en el 15 de Abril.

La racha negativa de Unión jugando en el 15 de Abril

Y las mismas se ratificaron en el partido ante Gimnasia en donde el Tate perdió 2-1 jugando mal y pese a que pudo empatarlo, la realidad indica que el Lobo terminó justificando la victoria.

A Unión claramente le costó imponer condiciones ante rivales que lo esperaron y le jugaron de contra. No supo resolver los partidos en los que asomaba como favorito y en donde tenía la responsabilidad de salir a ganar.

Y el dato clave y relevante que marca las dificultades que evidenció Unión como local, indica que el elenco conducido por Leonardo Madelón apenas ganó un partido de los últimos siete que jugó en el 15 de Abril.

La racha comenzó con el empate 0-0 ante Tigre, luego fue 1-1 con Huracán y posteriormente empató 2-2 frente a Independiente Rivadavia.

Más tarde llegaría la derrota 2-0 con Aldosivi, el triunfo 3-0 contra Defensa y Justicia y el empate 0-0 con Barracas Central, para culminar con la caída 2-1 ante Gimnasia.

Por lo cual, lo que parecía una ventaja terminó siendo perjudicial, dado que Unión siempre se sintió más cómodo jugando como visitante y los números así lo indican.

Unión Clausura 15 de Abril
