Alicia Tate dejó su cargo en el Gobierno provincial por "cuestiones personales"

Así lo confirmó el gobernador Maximiliano Pullaro durante el lanzamiento del sistema de tobilleras duales. La dirigente radical, con una extensa trayectoria política, se aparta del Gobierno tras casi dos años de gestión.

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe , Alicia Tate , dejará de formar parte del gabinete provincial. La noticia fue confirmada este martes por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien atribuyó la decisión a “ cuestiones personales ”.

El anuncio se realizó durante la presentación de la implementación del sistema de tobilleras duales para el seguimiento de personas denunciadas por violencia de género, acto en el que el gobernador dedicó un mensaje especial a la funcionaria saliente.

“Viniste a aportar. Gente como vos hace que el Estado sea más grande y que la función pública se vea jerarquizada y fortalecida. Muchas gracias querida amiga”, expresó Pullaro durante el evento.

Una figura con amplia trayectoria política

Alicia Tate, quien se desempeñaba desde diciembre de 2023 como secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, cuenta con una extensa trayectoria en la función pública. Es política, notaria, abogada y mediadora, integrante de la Unión Cívica Radical.

Entre sus antecedentes más relevantes se destacan haber sido diputada provincial entre 1999 y 2003; diputada nacional por Santa Fe en el período 2003-2007; parlamentaria del Mercosur (Parlasur) entre 2005 y 2007 y candidata a gobernadora de Santa Fe en las elecciones de 2007.

Desde su llegada al gabinete de Pullaro, Tate impulsó políticas vinculadas a la prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, además de fortalecer acciones interministeriales orientadas a la igualdad y la protección de derechos.

