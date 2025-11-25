Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Qatar

El argentino Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del año en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar.

25 de noviembre 2025 · 10:51hs
Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

El Circuito Internacional de Lusail, que es donde se disputa este Gran Premio que además cuenta con una carrera sprint el sábado, tiene 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.mKhTwg

El último ganador del Gran Premio de Qatar fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien también se impuso en el 2023.

Así es una vuelta en el GP de Qatar

Franco Colapinto Alpine Qatar
