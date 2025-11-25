El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Qatar
El argentino Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos del año en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar.
25 de noviembre 2025 · 10:51hs
El Circuito Internacional de Lusail, que es donde se disputa este Gran Premio que además cuenta con una carrera sprint el sábado, tiene 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.
El último ganador del Gran Premio de Qatar fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien también se impuso en el 2023.