Este martes 25 de noviembre, a partir de las 21.30, Almagro A recibirá a Sanjustino en la primera final del Torneo Oficial Prefederal.
Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal
Almagro A y Sanjustino chocarán, a partir de las 21.30, en Esperanza, en la primera final del Oficial Prefederal. Transmite la ASB en YouTube.
Por Ovación
El cotejo contará con transmisión del canal de Youtube de la Asociación Santafesina. Asimismo, se jugarán partidos por los diferentes niveles del certamen más importante del año.
A continuación toda la grilla de cotejos, como también información en relación a los dos finalistas y testimonios de ambos entrenadores.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - MARTES 25 DE NOVIEMBRE
21.30 Almagro A vs. Sanjustino (Final - Juego 1)
21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors (Puesto 3 - Partido único)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE - FECHA 5
Jueves 27 de noviembre
21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá
22.00 Colón (SJ) vs. CUST A
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - SEMIFINALES - JUEGO 1
Miércoles 26 de noviembre
22.00 Colón (SF) vs. Regatas Coronda
Jueves 27 de noviembre
21.30 Alumni (LP) vs. República del Oeste
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Macabi vs. UNL
21.30 Kimberley vs. CUST B
Jueves 27 de noviembre
21.30 Almagro B vs. Santa Rosa
Fuente: ASB