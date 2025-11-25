Uno Santa Fe | Ovación | Almagro A

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino chocarán, a partir de las 21.30, en Esperanza, en la primera final del Oficial Prefederal. Transmite la ASB en YouTube.

Ovación

Por Ovación

25 de noviembre 2025 · 07:28hs
Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Este martes 25 de noviembre, a partir de las 21.30, Almagro A recibirá a Sanjustino en la primera final del Torneo Oficial Prefederal.

El cotejo contará con transmisión del canal de Youtube de la Asociación Santafesina. Asimismo, se jugarán partidos por los diferentes niveles del certamen más importante del año.

A continuación toda la grilla de cotejos, como también información en relación a los dos finalistas y testimonios de ambos entrenadores.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - MARTES 25 DE NOVIEMBRE

21.30 Almagro A vs. Sanjustino (Final - Juego 1)

21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors (Puesto 3 - Partido único)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE - FECHA 5

Jueves 27 de noviembre

21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá

22.00 Colón (SJ) vs. CUST A

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - SEMIFINALES - JUEGO 1

Miércoles 26 de noviembre

22.00 Colón (SF) vs. Regatas Coronda

Jueves 27 de noviembre

21.30 Alumni (LP) vs. República del Oeste

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Macabi vs. UNL

21.30 Kimberley vs. CUST B

Jueves 27 de noviembre

21.30 Almagro B vs. Santa Rosa

Fuente: ASB

Almagro A Sanjustino Prefederal
