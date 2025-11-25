Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal Almagro A y Sanjustino chocarán, a partir de las 21.30, en Esperanza, en la primera final del Oficial Prefederal. Transmite la ASB en YouTube. Por Ovación 25 de noviembre 2025 · 07:28hs

Este martes 25 de noviembre, a partir de las 21.30, Almagro A recibirá a Sanjustino en la primera final del Torneo Oficial Prefederal.

El cotejo contará con transmisión del canal de Youtube de la Asociación Santafesina. Asimismo, se jugarán partidos por los diferentes niveles del certamen más importante del año.

A continuación toda la grilla de cotejos, como también información en relación a los dos finalistas y testimonios de ambos entrenadores. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - MARTES 25 DE NOVIEMBRE 21.30 Almagro A vs. Sanjustino (Final - Juego 1) 21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors (Puesto 3 - Partido único) TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE - FECHA 5 Jueves 27 de noviembre 21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá 22.00 Colón (SJ) vs. CUST A TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - SEMIFINALES - JUEGO 1 Miércoles 26 de noviembre 22.00 Colón (SF) vs. Regatas Coronda Jueves 27 de noviembre 21.30 Alumni (LP) vs. República del Oeste TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1 Miércoles 26 de noviembre 21.30 Macabi vs. UNL 21.30 Kimberley vs. CUST B Jueves 27 de noviembre 21.30 Almagro B vs. Santa Rosa Fuente: ASB