En Santa Fe, donde el sol es muy intenso y los días se están alargando con el transcurso de la primavera/verano, es crucial adaptar la rutina de cuidado de la piel. En la ciudad, donde los índices UV son históricamente altos durante los meses de calor, la protección solar es el paso más importante de la rutina diaria.
Cómo cuidar la piel en Santa Fe ante la llegada de los días más largos y la mayor exposición solar
Se viene el calor a Santa Fe, y la luz del Sol permanece más horas. Por lo tanto la vestimenta es más liviana y la piel está más expuesta. ¿Cómo protegerla?
Protección diaria de la piel
- Aplicar protector solar todos los días (incluso si está nublado) con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. Reaplicar cada dos a tres horas, o inmediatamente después de transpirar excesivamente o nadar. En la playa o pileta, esto es "obligatorio".
- Buscar protectores de amplio espectro (protegen contra rayos UVA y UVB). Para pieles sensibles, los protectores físicos (con óxido de zinc o dióxido de titanio) suelen ser mejor tolerados.
- Complementar el protector con medidas físicas. Usar sombreros de ala ancha, lentes de sol con protección UV y buscar la sombra, especialmente entre las 10 y las 16, que es cuando la radiación es más fuerte.
Cuidado postsolar
El cuidado postsolar es casi tan importante como la protección, especialmente en un clima donde la exposición es alta y el riesgo de inflamación o irritación es constante.
Los productos postsolares o calmantes tienen el objetivo de bajar la temperatura de la piel, reducir el enrojecimiento (eritema), reponer la hidratación perdida y ayudar a la reparación celular.
Ingredientes calmantes y reparadores postsolares
1. Aloe vera (sábila)
Es el ingrediente postsolar clásico y más conocido. Tiene un efecto refrescante inmediato que ayuda a bajar la temperatura de la piel. Es un potente antiinflamatorio natural, acelera la curación de las quemaduras leves, hidrata y reduce el enrojecimiento.
Formato Ideal: geles o sprays de alto contenido de aloe vera.
2. Pantenol (provitamina B5)
Un humectante excepcional que se convierte en ácido pantoténico al ser absorbido por la piel. Repara la barrera cutánea dañada por el sol, reduce la pérdida de agua (manteniendo la hidratación) y tiene un fuerte efecto antiinflamatorio y calmante, ideal para pieles irritadas.
3. Niacinamida (vitamina B3)
Un antioxidante muy versátil. Es excelente para reducir el enrojecimiento y la inflamación posexposición. Además, ayuda a fortalecer la barrera y puede mitigar la aparición de manchas que a veces se forman después de una quemadura solar.
4. Bisabolol
El componente principal del aceite de manzanilla (camomila). Posee propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas muy eficaces. Calma la piel sensible y reactiva, y reduce visiblemente la irritación.
5. Alantoína
Un ingrediente que promueve la curación de la piel. Actúa como un agente queratolítico suave, ayudando a desprender células muertas. Es hidratante, calmante y ayuda a estimular el crecimiento de tejido sano (regeneración). Es ideal para cuando la piel está sensible y necesita recuperarse.
•LEER MÁS: La piel, las altas temperaturas y la exposición al sol: cómo cuidar el órgano más extenso del cuerpo
Consejos de aplicación en contexto de calor
Guardar el producto en la heladera: mantener el gel de aloe vera o la loción postsolar en la heladera potencia el efecto de enfriamiento y alivio inmediato al aplicarlo sobre la piel acalorada.
Aplicar una capa generosa de producto en todas las zonas expuestas, no solo donde haya enrojecimiento.
Evitar productos con alcohol y perfume. Justo después del sol, la piel está sensible. Evitar cualquier producto que contenga fragancias o alcohol desnaturalizado, ya que pueden irritar aún más.
Cuidado de la piel infantil y exposición solar
Mantener a los bebés y niños fuera del sol directo entre las 10 y las 16. Buscar la sombra de árboles, toldos o sombrillas.
Usar ropa de trama cerrada o con protección UV (UPF). Cuanto más oscura es la ropa, mayor es la protección.
Remeras (remeras) de manga larga y pantalones largos de tejido liviano son ideales para el juego al aire libre.
Accesorios esenciales
Sombrero de ala ancha: no gorras, sino sombreros que cubran las orejas y la nuca.
Gafas de sol: asegurarse de que tengan protección 100% contra rayos UVA y UVB para proteger los ojos delicados.