El plantel de Libertad (SJN) recibió un sentido reconocimiento

Compromiso, humildad y trabajo, las claves de Libertad de San Jerónimo Norte para ser una de las instituciones más importantes de la provincia de Santa Fe. El título cosechado en la provincia de La Rioja es el resultado de todo lo que se trabaja, no solamente en la subcomisión de vóley, sino en todos los estamentos liberteños. El premio en lo deportivo fue el ascenso a la Aclav, luego de haberse coronado campeón de la Liga Nacional Masculina.

En la sede central ubicada en Estanislao López 532, se realizó una conferencia de prensa en el cual la institución recibió al plantel masculino que logró el ascenso en la provincia de La Rioja y que se consagró campeón. Previamente los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron la ciudad a bordo de una autobomba del cuerpo de bomberos voluntarios, quienes fueron aplaudidos por toda la población que les brindó un merecido reconocimiento, por haber dejado a la ciudad en la más alta calificación nacional.

De la actividad participaron autoridades de la institución, tanto de la comisión directiva central, la subcomisión de vóley, de la Mutual, funcionarios municipales y del concejo municipal, como así también el profesor José María Zurbriggen; Fabián Bochatay de la Federación Santafesina; el dirigente Alejandro Durdos, el entrenador Juan Manuel Flores, y el capitán Cristian Perren. La noche se cerró con una entrega de plaquetas, medallas y otros reconocimientos, y culminó con una cena preparada para la ocasión.

"Estoy muy contento y muy emocionado por estar compartiendo este momento con todos ustedes, este momento de mucha alegría para el Club Libertad. Quiero felicitar a todo el plantel de jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes de la subcomisión que han puesto tanto laburo para conseguir este logro. El mismo no deja de ser un orgullo, no solamente para el club, sino también para toda la ciudad" expresó Carlos Volpato intendente de San Jerónimo Norte.

Fabián Bochatay manifestó que "ya cuando jugaron la Copa Santa Fe quedó demostrado que iban a llegar hasta la final, y que la ganaban. Esta es la mística que generan los clubes del interior provincial, y ese fenómeno solidario que genera en cada uno de ellos, cosa que no ocurre mucho en los clubes en las grandes ciudades. Así que acá van a tener siempre una ventaja sobre los demás, y cuando hay que sacar las uñas, ellos las tienen preparadas. Creo que desde el partido con Boca en adelante, las sacaron y terminaron siendo campeones".

Libertad2.jpg La Sede de la prestigiosa entidad de San Jerónimo Norte fue el lugar para reconocer al equipo liberteño que consiguió el título y el ascenso. Prensa Libertad

El presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol indicó que "por segunda vez Libertad se mete en la superliga, ganando el ascenso, a uno la verdad que lo pone orgulloso, por el esfuerzo que han hecho, para que este plantel con chicos de la casa, y otros que han llegado de otros lugares, lograron un objetivo superlativo. Esto no es casualidad, sabíamos que este plantel y el club iban a cumplir una buena performance en el torneo y por suerte se les pudo dar, y eso nos pone contento".

El entrenador Juan Manuel Flores aseguró que "todavía no caigo, lo de la caravana fue muy lindo, no tomamos dimensiones de esto, el reconocimiento fue algo muy bueno, pude apreciar la ciudad, aunque ya conocía porque en los últimos tres meses me interné acá, y de a poquito van a ir cayendo las emociones".

El DT de Libertad es santafesino, pero se fue a vivir por razones personales a Reconquista, o sea que también hizo un sacrificio para dirigir al equipo rojo y negro. "Me llena de orgullo, ver a todo el mundo alegre y festejando, lo iré disfrutando de a poco, a medida que vayamos pasando las horas, pero es una alegría enorme haber conseguido esto con los chicos".

"Estamos muy contentos, fuimos campeones y ascendimos a la liga nacional. Cuando armamos el equipo siempre pensamos en objetivos pequeños, paso a paso, mantenernos en primera fase, tratar de llegar a semifinales, pasar cada instancia, y lograr todo. Uno empieza con un objetivo pequeño, pero bueno, cuando tuvimos la oportunidad lo hicimos", expresó Alejandro Durdos, dirigente del club del departamento Las Colonias.