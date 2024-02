El podio, una meta vigente para Los Pumas 7´s

Los Pumas 7´s derrotaron a Fiji y Samoa, y se metieron entre los cuatro mejores equipo del Seven de Canadá

Cada paso es un acercamiento a ese sueño de alcanzar por primera vez una trilogía de medallas doradas. La integridad, exhibida a partir del esfuerzo y la vocación por no rendirse ante la adversidad, mantuvo a Los Pumas 7’s por la senda del triunfo en una agitada segunda jornada del Seven de Vancouver, cuarta escala del SVNS 2024 y prueba en la cual defienden su condición de bicampeón.

El seleccionado argentino se aseguró un lugar en las semifinales del certamen, al superar a Fiji (por 24-19) en el último cotejo de la fase eliminatoria y luego vencer a Samoa (por 14-12) en los cuartos de final, la Argentina se medirá hoy (domingo 25 de febrero), con los Estados Unidos, a las 17:45hs. El combinado norteamericano derrotó en los cuartos de final a Gran Bretaña por un categórico 27-0 (con dos tries de Perry Baker y otros tantos de Malacchi Esdale). La otra semifinal será entre Nueva Zelanda, vencedor de Fiji por 21-19, y Francia, que le ganó a Irlanda por 12-5 con un try de Antoine Dupont.

Además de terminar como líder de la Zona A, con las victorias ante Fiji y Samoa, el conjunto que dirigen Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano completó una serie de 16 actuaciones en condición de invicto en el Seven de Vancouver; el último traspié en el BC Place Stadium fue el 10 de marzo de 2019, en las semifinales de la Copa de Plata ante Nueva Zelanda por 26-21.

La otra referencia estadística que dejó el encuentro ante Fiji es que Luciano González, con sus dos conquistas, llegó a los 230 tries con la camiseta nacional en el circuito mundial y relegó del segundo puesto en la tabla histórica a Franco Sábato (129 tries). Santiago Gómez Cora es el tryman histórico de Los Pumas 7’s, con 230 anotaciones, y ahora lo escoltan Luciano González (130), Franco Sábato (129) y Marcos Moneta (123).

En la última función de la etapa clasificatoria ante Fiji, si bien ambos ya tenían su lugar asegurado entre los ocho mejores del certamen, Los Pumas 7’s se tomaron desquite del seleccionado conducido por el inglés Ben Gollings, único rival que hasta ese momento lo había doblegado en la actual temporada del SVNS.

image.png Los Pumas 7´s superaron a Fiji y Samoa y lograron el pasaje a las semifinales en Canadá.

Ganó la Argentina (24-19), finalizó en lo más alto del grupo y eso le permitió cruzarse en los cuartos de final del Oro con Samoa, el segundo mejor tercero. En la fase regular de la Zona B, los samoanos vencieron en su debut a Australia (31-7), pero luego cayeron ante Francia (7-40) y con los Estados Unidos (7-21).Luciano González apoyó dos de las conquistas argentinas, y los otros tries fueron de Marcos Moneta y Germán Schulz; Wade aportó dos conversiones.

En el segundo y último partido de la segunda jornada del Seven de Vancouver, Los Pumas 7’s con gran esfuerzo dejaron en el camino a Samoa en los cuartos de final del Oro. En un partido de mucho desgaste y con ciertos pasajes de imprecisiones, la selección argentina salió airosa a partir de un acierto de conversión de Tobías Wade.

El primer golpe lo dieron los samoanos desde el kick-off, con la corrida por el centro de la cancha de Steve Onosai (0-7). La amonestación de Elisapeta Alofipo brindó cierta ventaja, y con una estupenda acción personal, Marcos Moneta igualó el tanteador (7-7 con la conversión de Wade). Inmediatamente a esa conquista, Rodrigo Isgró recibió la tarjeta amarilla y el primer tiempo cerró en paridad.

En el comienzo de la segunda parte, Moneta habilitó con el pie a Matías Osadczuk, que llegó al in-goal sin oposición; Wade no falló su envío a los palos y el marcador quedó 14-7 en favor de los argentinos. Samoa no declinó en su búsqueda, y Uaina Tui Sione apoyó el segundo try, pero los argentinos se cerraron defensivamente y resistieron para conseguir una esforzada victoria por 14-12.

Para enfrentar a los samoanos, Los Pumas 7’s se presentaron con: Luciano González, Santiago Álvarez Fourcade (capitán) y Matías Osadczuk; Joaquín Pellandini, Tobías Wade, Rodrigo Isgro y Marcos Moneta; después entraron Germán Schulz, Tomás Elizalde y Matteo Graziano (no actuaron Gastón Revol y Agustín Fraga). Los dos tries argentinos fueron de Moneta y Osadczuk, mientras que Wade sumó dos conversiones.