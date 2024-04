El Polaco Bastía en UNO 106.3: "El fútbol argentino es el mejor del mundo"

"Era algo que venía planificando con la familia, hablando con mis hijos, mi señora, fue lindo el retiro, porque si bien uno extraña el fútbol en sí, compartir el día a día de un club, lo post profesional se venía trabajando y lo llevamos de la mejor manera", apuntó.

Para luego, expresar: "Toda carrera tiene un principio y un final, la mía transcurrió en el profesionalismo, fui muy profesional porque sino no hubiera jugado hasta los 42 años. Muchos jugadores de Europa que se retiran siguen en la elite, nosotros somos más sencillos, vamos por la calle y no nos conoce nadie".

En otro tramo de la charla subrayó que "lo que uno siempre valora es, por ejemplo, que mis amigos de mi infancia los tengo a mano, obviamente tengo otros pero los de mis inicios son con los que sigo compartiendo buenos momentos".

Cuando se metió de llenó a hablar del fútbol argentino y algunos puntos importantes de su desorganización, no dudó en decir que "cuando no encontraba la solución de algo, uno miraba desde afuera los problemas para alejarse y mirar una solución. Lo hablaba con Eduardo (Domínguez), es una persona que quiero mucho. El fútbol argentino tiene muchos partidos, hay beneficios de la tecnología y le siguen errando en muchas cosas".

Más allá de esto, Bastía puntualizó que "el fútbol argentino es atractivo porque no sabíamos hasta último momento los equipos que iban a clasificar, más allá de errores y aciertos, lo voy a defender a muerte porque para mí es el mejor del mundo, somos campeones del mundo y eso tiene mucho valor".

En la parte final, admitió que "tuve charlas con Rafaela y algunos equipos más para dar ese paso de insertarme en la dirección técnica. Por ahora no salió nada concreto pero no me desespero y creo que algún día llegará esa posibilidad".

