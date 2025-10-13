El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Solana Sierra se encamina a cerrar una temporada increíble en este 2025, tras ganar el WTA 125 de Mallorca. Alcanzó su cuarto título en el año

Solana Sierra se encamina a cerrar una temporada increíble en este 2025. La marplatense se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca y alcanzó su cuarto título en el año. Un año que la tuvo brillando en Wimbledon (llegó a cuarta ronda) y que la despedirá dentro del top 100 de las mejores tenistas del mundo.

En Mallorca, Solana Sierra se impuso en la final a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1. Luego de un inicio demorado por las lluvias, la argentina de 21 años saltó a la cancha del Mallorca Country Club y desde el comienzo marcó el ritmo del partido. En el primer set logró quebrar el saque de su adversaria en tres ocasiones, manejó bien su drive y apenas una vez cedió su saque ante Radivojevic.

Con el mismo ímpetu Solana salió a jugar el segundo set. Doblegó en dos oportundidades el saque de la serbia y rápidamente se ubicó 5 a 0 arriba. Radivojevic, la número 173, solo consiguió ganar un game en la segunda manga y terminó cayendo en una hora y 19 minutos de juego.

En la ceremonia de premiación Solana Sierra recibió una sorpresa especial. El premio del WTA de Mallorca fue entregado por una de sus ídolas y referentes del tenis argentino: Gabriela Sabatini. Emocionada, la argentina de 21 años agradeció a su equipo y la presencia de Gaby en un momento tan significativo: "Gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá".

Luego de la coronación, la marplatense también fue felicitada por las redes la Academia de Rafael Nadal, espacio en el que comenzó a entrenarse este año y en el que construyó visibles mejorías en su tenis.

El premio que se llevó Solana Sierra en Mallorca

Por alzar un nuevo trofeo en la temporada, Solana Sierra se hizo de la suma de 15.500 dólares tras derrotar en la final a la serbia Lola Radivojevic. Además, este 2025 lleva acumulados alrededor de 643 mil dólares por sus buenas actuaciones en distintos certámenes.

Si bien la más destacada fue la de Wimbledon, Solana también se coronó en esta categoría en Antalya y Turquía, y consiguió su trofeó en los W75 de Bellinzona y Vero Beach. Además participó del Us Open, Masters 1000 de Cincinatti, llegó a cuartos de final en el WTA 125 de Sao Paulo, entre los aspectos destacados de su gran año como tenista profesional.