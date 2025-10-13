Uno Santa Fe | Ovación | Solana Sierra

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Solana Sierra se encamina a cerrar una temporada increíble en este 2025, tras ganar el WTA 125 de Mallorca. Alcanzó su cuarto título en el año

13 de octubre 2025 · 15:17hs
El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Solana Sierra se encamina a cerrar una temporada increíble en este 2025. La marplatense se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca y alcanzó su cuarto título en el año. Un año que la tuvo brillando en Wimbledon (llegó a cuarta ronda) y que la despedirá dentro del top 100 de las mejores tenistas del mundo.

En Mallorca, Solana Sierra se impuso en la final a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1. Luego de un inicio demorado por las lluvias, la argentina de 21 años saltó a la cancha del Mallorca Country Club y desde el comienzo marcó el ritmo del partido. En el primer set logró quebrar el saque de su adversaria en tres ocasiones, manejó bien su drive y apenas una vez cedió su saque ante Radivojevic.

Con el mismo ímpetu Solana salió a jugar el segundo set. Doblegó en dos oportundidades el saque de la serbia y rápidamente se ubicó 5 a 0 arriba. Radivojevic, la número 173, solo consiguió ganar un game en la segunda manga y terminó cayendo en una hora y 19 minutos de juego.

En la ceremonia de premiación Solana Sierra recibió una sorpresa especial. El premio del WTA de Mallorca fue entregado por una de sus ídolas y referentes del tenis argentino: Gabriela Sabatini. Emocionada, la argentina de 21 años agradeció a su equipo y la presencia de Gaby en un momento tan significativo: "Gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá".

Luego de la coronación, la marplatense también fue felicitada por las redes la Academia de Rafael Nadal, espacio en el que comenzó a entrenarse este año y en el que construyó visibles mejorías en su tenis.

El premio que se llevó Solana Sierra en Mallorca

Por alzar un nuevo trofeo en la temporada, Solana Sierra se hizo de la suma de 15.500 dólares tras derrotar en la final a la serbia Lola Radivojevic. Además, este 2025 lleva acumulados alrededor de 643 mil dólares por sus buenas actuaciones en distintos certámenes.

Si bien la más destacada fue la de Wimbledon, Solana también se coronó en esta categoría en Antalya y Turquía, y consiguió su trofeó en los W75 de Bellinzona y Vero Beach. Además participó del Us Open, Masters 1000 de Cincinatti, llegó a cuartos de final en el WTA 125 de Sao Paulo, entre los aspectos destacados de su gran año como tenista profesional.

Solana Sierra Mallorca premio
Noticias relacionadas
por que alpine aun no oficializa a franco colapinto para 2026

Por qué Alpine aún no oficializa a Franco Colapinto para 2026

colapinto disputara su segundo gp de estados unidos: ¿cuales son los horarios?

Colapinto disputará su segundo GP de Estados Unidos: ¿cuáles son los horarios?

scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante puerto rico

Scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante Puerto Rico

union buscara levantar cabeza ante obera en la liga nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Lo último

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Último Momento
Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

Platense se volvió el gran dolor de cabeza financiero de Colón

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

El premio económico que atesoró Solana Sierra por su coronación en Mallorca

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

¿Espínola endurece su postura con Colón al saber que el Vignattismo irá a las elecciones?

Javier Milei: Nos van a salir dólares por las orejas

Javier Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Ovación
Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía