Uno Santa Fe | Ovación | Chacarita

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores: "Parecen señoritas de cabaret"

El Funebrero lleva siete partidos sin poder ganar y se empieza a alejar de los puestos del Reducido.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2025 · 11:31hs
El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores: Parecen señoritas de cabaret

Chacarita atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional luego de caer como local el domingo ante Almirante Brown, acumular su séptimo partido consecutivo sin victorias y quedar a un paso de perder su lugar en el Reducido.

En el comienzo del torneo, el “Funebrero” se perfilaba como uno de los equipos candidatos para ascender a la Liga Profesional, pero en la segunda mitad del campeonato, la institución de Villa Maipú no logró consolidarse y ahora quedó a solo un punto de quedar afuera de los mejores ocho de la Zona B.

Esta situación desató la furia del presidente del club, Néstor Di Pierro, quien en declaraciones con Mano a Mano Chacarita apuntó con dureza contra el plantel profesional y no se guardó nada a la hora de exponer su bronca.

Estos jugadores no merecen que derramemos una lágrima por ellos. No saben lo que es ponerse la camiseta de Chacarita. Parecen señoritas de cabaret. Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salario al día, no sé qué necesitan”, disparó Di Pierro.

Además, agregó: “Que dejen de pintarse el pelo de rubio y de usar botines colorados. Que no los enganche en un boliche porque les voy a romper la cabeza”.

Di Pierro también respaldó al nuevo entrenador, Carlos Mayor, aunque volvió a remarcar la falta de actitud del equipo: “Mayor me dijo que lo va a sacar adelante, estaba tan caliente como nosotros. Pero los jugadores son cagones. No hay nadie que pegue un grito. Que pongan los huevos cuando se ponen la camiseta. No tienen actitud ni sangre”.

El presidente de Chacarita destacó a Figueroa

En medio de su descargo, el presidente reconoció algunas excepciones dentro del plantel. Destacó a Víctor Figueroa, de quien dijo que “el año pasado nos salvó del descenso y ahora da la cara” y a Federico Bravo, por su entrega en cada partido.

Sin embargo, fue contundente al remarcar la decepción general: “Estoy defraudado como todos. Chacarita no es para cagones. Este era el campeonato más fácil para pelear arriba y están pelotudeando”.

Finalmente, Di Pierro envió un mensaje a los hinchas, visiblemente dolido por la situación: “Ayer la gente se fue como si hubiésemos descendido. No se merecen esto. Vienen de todos lados y se nos cagan de risa en la cara. Tendrían que estar hablando los jugadores, no yo. Pero son tan cagones que no tienen la hidalguía para pedir perdón”.

Por la trigésimo segunda fecha de la Primera Nacional, Chacarita visitará a Central Norte el domingo a las 17 horas.

Chacarita presidente Almirante Brown
Noticias relacionadas
argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de copa davis

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

libertadores: como se encuentra el historial entre river y palmeiras

Libertadores: cómo se encuentra el historial entre River y Palmeiras

los arbitros explicaran en vivo las decisiones del var en libertadores y sudamericana

Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en Libertadores y Sudamericana

La Salle Jobson visitará a El Quillá tras haberse quedado con el clásico colegial.   

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Último Momento
Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Fentanilo contaminado: se resuelve la situación procesal de los imputados

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Ovación
Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Colón amaneció con las puertas cerradas tras los incidentes

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit