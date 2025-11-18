El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostró como hincha de Boca

Se trata de Horacio Rosatti, quien pidió por la ampliación de la “Bombonera”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, confesó su condición de hincha de Boca y afirmó que el objetivo actual del club debe ser “intentar ganar el campeonato”.

El funcionario dialogó con el periodista Julio Pavoni en la cabina de transmisión durante el último encuentro del “Xeneize”, en un triunfo por 2-0 ante Tigre, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2025.

En ese contexto, Rosatti opinó que a la “Bombonera” la ve “muy linda, pero hay que ampliarla”, y comentó que lleva más de 60 años de fanatismo por el club del barrio de La Boca.

En un momento distendido en plena cabina de transmisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que es hincha de Boca y compartió su visión sobre la actualidad del club dirigido interinamente por el entrenador Claudio Úbeda.

osatti abrió la conversación opinando del reciente triunfo “Xeneize” en el Superclásico, en el que derrotó a River por 2-0 como local, y con una tarde espectacular del extremo Exequiel Zeballos, asegurando que la victoria le dio “un poco más” de alegría de la normal, al tratarse de “el partido más importante del año, aunque aseveró que “lo importante es intentar ganar el campeonato”.

En un ambiente futbolero, el ministro detalló que es hincha de Boca hace poco menos de 63 años. “Yo me hice hincha el día que Antonio Roma le atajó el penal a Delém, en el Superclásico del 9 de diciembre de 1962”, declaró, contando también que va al estadio Alberto J. Armando todas las veces que puede, a pesar de las distancias que le representa ser santafesino.

Acerca del mencionado “Changuito” Zeballos, Rosatti lo catalogó como un jugador que “tuvo muchos contratiempos en muy poco tiempo y es muy joven”, destacando que “hay que estar muy maduro para levantarse” de esas adversidades, para luego aventurar con que espera “que sea el primer partido de muchos en los que nos dé satisfacciones” y opinar que “no hay que venderlo rápido”.

Por último, cuestionado sobre el presidente del club, Juan Román Riquelme, Rosatti se limitó a decir que ve el estadio “muy lindo, pero hay que ampliarlo”, mostrándose en contra de la alternativa de mudar la localía de Boca a otro terreno.

