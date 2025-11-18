Uno Santa Fe | Ovación | Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostró como hincha de Boca

Se trata de Horacio Rosatti, quien pidió por la ampliación de la “Bombonera”.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 08:28hs
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mostró como hincha de Boca

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, confesó su condición de hincha de Boca y afirmó que el objetivo actual del club debe ser “intentar ganar el campeonato”.

El funcionario dialogó con el periodista Julio Pavoni en la cabina de transmisión durante el último encuentro del “Xeneize”, en un triunfo por 2-0 ante Tigre, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2025.

En ese contexto, Rosatti opinó que a la “Bombonera” la ve “muy linda, pero hay que ampliarla”, y comentó que lleva más de 60 años de fanatismo por el club del barrio de La Boca.

En un momento distendido en plena cabina de transmisión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que es hincha de Boca y compartió su visión sobre la actualidad del club dirigido interinamente por el entrenador Claudio Úbeda.

osatti abrió la conversación opinando del reciente triunfo “Xeneize” en el Superclásico, en el que derrotó a River por 2-0 como local, y con una tarde espectacular del extremo Exequiel Zeballos, asegurando que la victoria le dio “un poco más” de alegría de la normal, al tratarse de “el partido más importante del año, aunque aseveró que “lo importante es intentar ganar el campeonato”.

En un ambiente futbolero, el ministro detalló que es hincha de Boca hace poco menos de 63 años. “Yo me hice hincha el día que Antonio Roma le atajó el penal a Delém, en el Superclásico del 9 de diciembre de 1962”, declaró, contando también que va al estadio Alberto J. Armando todas las veces que puede, a pesar de las distancias que le representa ser santafesino.

Acerca del mencionado “Changuito” Zeballos, Rosatti lo catalogó como un jugador que “tuvo muchos contratiempos en muy poco tiempo y es muy joven”, destacando que “hay que estar muy maduro para levantarse” de esas adversidades, para luego aventurar con que espera “que sea el primer partido de muchos en los que nos dé satisfacciones” y opinar que “no hay que venderlo rápido”.

Por último, cuestionado sobre el presidente del club, Juan Román Riquelme, Rosatti se limitó a decir que ve el estadio “muy lindo, pero hay que ampliarlo”, mostrándose en contra de la alternativa de mudar la localía de Boca a otro terreno.

La confesión de Rosatti sobre Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitrecba/status/1990436393764393300&partner=&hide_thread=false

Corte Suprema Boca Horacio Rosatti
Noticias relacionadas
La representante del gimnasio Upper,  Giuliana Niello, GPP su combate en el Centro Gallego de Santa Fe.

Pasó con éxito un festival de aficionados en el Centro Gallego

torneo oficial a2: colon y regatas coronda se treparon a la punta

Torneo Oficial A2: Colón y Regatas Coronda se treparon a la punta

sanjustino y alma juniors quieren meterse en la final del prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

desestimaron la denuncia del arbitro del partido de deportivo madryn en cuartos de final

Desestimaron la denuncia del árbitro del partido de Deportivo Madryn en cuartos de final

Lo último

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Último Momento
Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Imputaron a un kinesiólogo por desobedecer una orden judicial y siguen investigando el abuso sexual denunciado

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Lo chocaron y siguieron, el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Nuevo frente de conflicto en Colón: intimación millonaria de Kelme en plena campaña electoral

Ovación
Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Unión toma nota: cuál es el importante cambio reglamentario de los playoffs del Clausura

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Sanjustino y Alma Juniors quieren meterse en la final del Prefederal

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Se vienen jornadas importantes en los torneos de Liga Santafesina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus