River define su once para el debut de Coudet ante Huracán en el Apertura

Coudet prepara su estreno como DT de River frente a Huracán. El equipo tendría una sola duda en ataque y mantendría una estructura táctica definida.

12 de marzo 2026 · 11:59hs
River define su once para el debut de Coudet ante Huracán en el Apertura

River Plate afrontará este jueves una nueva etapa futbolística con el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador, cuando visite a Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El flamante DT ya perfila su primera alineación, con una base clara y una única incógnita en el frente ofensivo.

El conjunto de Núñez intentará iniciar con el pie derecho el ciclo del exentrenador de Racing y Celta, luego de la salida de Marcelo Gallardo, en un encuentro que también puede resultar clave para acomodarse en la tabla de posiciones de la Zona B.

La base del equipo para el estreno

En el arco se mantendría Santiago Beltrán, quien se consolidó bajo los tres palos en las últimas presentaciones del equipo. La última línea tendría una estructura clásica de cuatro defensores, con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña proyectándose por las bandas, mientras que la zaga central quedaría en manos de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

En la mitad de la cancha, Coudet apostaría por un tridente con equilibrio y generación, compuesto por Fausto Vera y Aníbal Moreno como ejes de recuperación y salida, con el colombiano Juan Fernando Quintero ocupando el rol de enlace, encargado de conectar el circuito de juego con los delanteros.

La única duda en ofensiva

En ataque aparecen dos nombres con presencia asegurada: Joaquín Freitas y Sebastián Driussi, quienes formarían la dupla ofensiva que buscará lastimar a la defensa del Globo.

La incógnita del cuerpo técnico pasa por quién ocupará el tercer lugar en el frente de ataque. La disputa está planteada entre Facundo Colidio y Maximiliano Salas, dos futbolistas que han recibido cuestionamientos por parte de los hinchas en las últimas semanas.

LEER MÁS: España impulsa el Bernabéu para la Finalissima, pero Argentina prefiere una sede neutral

Un partido clave para la tabla

River llega a este compromiso con 11 puntos en la Zona B, por lo que un triunfo en Parque Patricios le permitiría escalar posiciones y meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

Huracán, por su parte, atraviesa un presente competitivo bajo la conducción de Diego Martínez. El Globo suma 12 unidades y se ubica en la séptima posición, con el objetivo de consolidarse dentro del lote de equipos que avanzarán a la fase final del torneo.

Para este encuentro, el equipo de Parque Patricios contará con 15 mil espectadores en las tribunas, luego de que el club alcanzara un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras el derrumbe ocurrido días atrás en las inmediaciones del estadio.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas o Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

