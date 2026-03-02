El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Con 12 equipos, el primer semestre combinará una fase regular intensa y playoffs decisivos en el Promocional. Regatas Santa Fe y Unión y Progreso B se suman

El Torneo Promocional 2026 comienza a delinear su hoja de ruta con un esquema renovado y la incorporación de nuevos protagonistas. En este primer tramo del año, el certamen contará con la participación de 12 equipos, entre ellos Regatas Santa Fe y Unión y Progreso B , que se integran con la ilusión de ser protagonistas.

La primera fase se disputará bajo el formato de todos contra todos, a una sola rueda, lo que garantiza un total de 11 partidos para cada conjunto. Esta etapa será determinante, ya que definirá las posiciones de cara a la instancia decisiva del campeonato.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho mejores avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a partido único, elevando la tensión y el margen de error al mínimo. A partir de allí, el camino al título continuará con las semifinales y la gran final, ambas bajo el sistema de series al mejor de tres encuentros.

Este nuevo formato combina regularidad y competitividad, premiando el rendimiento sostenido, pero también la capacidad de responder en los momentos clave. Con nuevos equipos, mayor exigencia y un desenlace que exigirá carácter, el Promocional 2026 se prepara para ofrecer una temporada cargada de expectativas.

PRIMERA FECHA – APERTURA PROMOCIONAL

Colón (SJ) vs. Colón (SF)

Alumni (LP) vs. Regatas (SF)

Unión y Progreso B vs. Kimberley

Unión y Progreso A vs. Atlético Arroyo Leyes

Atlético Franck vs. Alianza (ST)

Santa Rosa vs. Central Rincón