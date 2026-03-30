El Promocional tiene a Colón (SF) y Kimberley como punteros e invictos

Festejos de Gimnasia y Alma en el inicio del Apertura femenino de la ASB

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

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Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes