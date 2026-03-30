La cuarta fecha del Torneo Apertura Promocional entregó partidos apasionantes. En duelo de invictos, Colón se llevó el triunfo desde el Mocoretá. Todo el repaso.
El Promocional tiene a Colón (SF) y Kimberley como punteros e invictos
La cuarta fecha del Torneo Apertura Promocional entregó partidos apasionantes. En duelo de invictos, Colón se llevó el triunfo desde el Mocoretá. El repaso
Por Ovación
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 4
DOMINGO 29 DE MARZO
Atlético Franck 71 (Patricio López 14) - Unión y Progreso B 38 (Facundo Vázquez 10)
Alianza (ST) 78 (Mariano Beckman 18) - Alumni (LP) 56 (Juan Siviero 11)
Kimberley 62 (Fernando Ruscitti 12) - Central Rincón 41 (Facundo Retamoso 8)
Regatas (SF) 49 (Mateo Pozzo 21) - Colón (SF) 55 (Lucas Olivera 21)
Unión y Progreso A 86 (Emiliano Ceirano 13) - Santa Rosa 41 (Pablo Vaira 8)
Colón (SJ) 50 (Joaquín Ludueña 10) - Atlético Arroyo Leyes 70 (Leandro Drewes 21)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley y Colón 8 (4-0); Regatas (SF) y Atlético Franck 7 (3-1); Unión y Progreso A 6 (3-0); Alianza 5 (2-1); Alumni y Santa Rosa 5 (1-3); Atlético Arroyo Leyes 4 (1-2); Central Rincón y Colón (SJ) 4 (0-4); Unión y Progreso B 3 (0-3)