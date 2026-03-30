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El Promocional tiene a Colón (SF) y Kimberley como punteros e invictos

La cuarta fecha del Torneo Apertura Promocional entregó partidos apasionantes. En duelo de invictos, Colón se llevó el triunfo desde el Mocoretá. El repaso

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 15:51hs
El Promocional tiene a Colón (SF) y Kimberley como punteros e invictos

La cuarta fecha del Torneo Apertura Promocional entregó partidos apasionantes. En duelo de invictos, Colón se llevó el triunfo desde el Mocoretá. Todo el repaso.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 4

DOMINGO 29 DE MARZO

Atlético Franck 71 (Patricio López 14) - Unión y Progreso B 38 (Facundo Vázquez 10)

Alianza (ST) 78 (Mariano Beckman 18) - Alumni (LP) 56 (Juan Siviero 11)

Kimberley 62 (Fernando Ruscitti 12) - Central Rincón 41 (Facundo Retamoso 8)

Regatas (SF) 49 (Mateo Pozzo 21) - Colón (SF) 55 (Lucas Olivera 21)

Unión y Progreso A 86 (Emiliano Ceirano 13) - Santa Rosa 41 (Pablo Vaira 8)

Colón (SJ) 50 (Joaquín Ludueña 10) - Atlético Arroyo Leyes 70 (Leandro Drewes 21)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley y Colón 8 (4-0); Regatas (SF) y Atlético Franck 7 (3-1); Unión y Progreso A 6 (3-0); Alianza 5 (2-1); Alumni y Santa Rosa 5 (1-3); Atlético Arroyo Leyes 4 (1-2); Central Rincón y Colón (SJ) 4 (0-4); Unión y Progreso B 3 (0-3)

Promocional Apertura Colón
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