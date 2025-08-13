Uno Santa Fe | Ovación | PSG

El PSG derrotó por penales a Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Paris Saint Germain (PSG) se llevó la Supercopa de Europa al ganarle al Tottenham 4 a 3 por penales después de igualar 2 a 2 en el estadio Friuli

13 de agosto 2025 · 19:10hs
El PSG derrotó por penales a Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Paris Saint Germain (PSG) se consagró campeón de la Supercopa de Europa al ganarle al Tottenham por 4 a 3 en la tanda de penales después de igualar 2 a 2 en el estadio Friuli.

Con los tantos de penal convertidos por Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes, el elenco francés se repuso de la goleada en el Mundial de Clubes ante Chelsea y se levantó del dominio que le aplicó el club londinense durante esta noche en Italia.

Lee y Ramos habían sido los autores del empate milagroso del equipo dirigido por Luis Enrique, después de estar 0-2 abajo durante 80 minutos gracias a los tantos de Micky van de Ven y Cristian Romero.

Embed - CUTI ROMERO MARCÓ, PSG IGUALÓ SOBRE EL FINAL Y SE CORONÓ POR PENALES | PSG 2-2 T. Hotspur | RESUMEN

Gran partido de Tottenham en el inicio, con mucho juego asociado de los mediocampistas Rodrigo Bentancur y Palhinha, con asistencias para Richarlison, quien estuvo muy activo para molestar a los defensores del elenco francés.

A los 39 minutos del primer tiempo, el defensor central Micky van de Ven le ganó a todos de manera sorpresiva tras una serie de rebotes en el área luego de un pelotazo largo de Guglielmo Vicario y un remate en el travesaño de João Palhinha.

En el inicio del segundo tiempo, otra muy mala salida del equipo francés desde el fondo dejó el centro largo desde la derecha de Pedro Porro para la aparición de Cristian "Cuti" Romero a los tres minutos para estirar la ventaja por 2 a 0.

Pero para el final del los 90 minutos regulares, el cuadro inglés se resguardó más de la cuenta y lo dejó avanzar al PSG, que no perdonó e igualó las acciones, primero con un zurdazo de afuera del área del surcoreano Kang-in Lee, cruzado, a los 40 minutos del complemento.

Y con el tiempo ya cumplido, en el transcurso del adicionado, un gran centro de Ousmane Dembélé dejó sin chances a la defensa rival y el portugués Gonçalo Ramos puso de cabeza el 2 a 2 definitivo a los 48 minutos.

Embed - ¡SALUD, CAMPEÓN! La coronación del PSG de Luis Enrique en la Supercopa UEFA 2025

En la tanda de los penales, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes convirtieron los suyos y le dieron el título al PSG, a pesar del tiro que fue afuera de Vitinha.

Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro habían marcado para Tottenham pero el fallo de Mathys Tel y la atajada de Lucas Chevalier a van de Ven selló el triunfo.

Formaciones de PSG y Tottenham

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Désiré Doué; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; João Palhinha, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

Goles en el primer tiempo: 39m Micky van de Ven (T).

Goles en el segundo tiempo: 3m Cristian Romero (T); 40m Kang-in Lee (PSG); 48m Gonçalo Ramos (PSG).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Fabián Ruiz por Kvaratskhelia (PSG); 22m Ibrahim Mbaye por Barcola (PSG); 23m Kang-in Lee por Zaïre-Emery (PSG); 27m Dominic Solanke por Richarlison (T); Archie Gray por Palhinha (T); 32m Gonçalo Ramos por Doué (PSG); 34m Mathys Tel por Kudus (T); 45m Lucas Bergvall por Sarr (T).

Penales convertidos de Tottenham: Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur y Pedro Porro.

Penales no convertidos de Tottenham: Micky van de Ven (atajado) y Mathys Tel (afuera).

Penales convertidos de PSG: Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee y Nuno Mendes.

Penales no convertidos de PSG: Vitinha (afuera).

Estadio: Friuli.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

VAR: Tiago Martins (Portugal).

PSG Tottenham Supercopa de Europa
Noticias relacionadas
river viaja a asuncion con novedades: vuelve driussi, entra portillo y aparece gimenez

River viaja a Asunción con novedades: vuelve Driussi, entra Portillo y aparece Giménez

el nuevo reglamento de la f1 que implementara cambios en los motores para 2026

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

la reserva de union se quedo con el clasico y es lider en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

real madrid anuncio cuando presentara a franco mastantuono

Real Madrid anunció cuándo presentará a Franco Mastantuono

Lo último

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Último Momento
Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Programa 1000 Aulas: Pullaro anunció la inversión provincial de $4.108 millones para ampliar escuelas

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las claves del sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Este jueves se licita el nuevo SEOM: las claves del sistema de estacionamiento medido que tendrá Santa Fe

Inminente aumento del boleto de colectivos en la ciudad: la suba sería del 10% y rondaría los $1.600

Inminente aumento del boleto de colectivos en la ciudad: la suba sería del 10% y rondaría los $1.600

Ovación
La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

Se modificó la hora del cotejo entre Colón y Chacarita de la 28ª fecha en Santa Fe

Facundo Callejo: Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"