El púgil corondino Diego Ramírez perdió por puntos en Belfast

En su aparición número 36 como profesional, y séptima fuera del país, Ramírez cayó ante The Hammer McCrory, por unanimidad de 99 a 91 en las tarjetas, en un combate a 10 asaltos por la categoría supermediano en la capital de Irlanda del Norte. El ganador dio en la balanza un peso de 75.000, mientras que el argentino 73.500 kg.

Con esta derrota en el campo rentado, Ramírez, cuenta con curriculum de 25 triunfos (6KOs), 10 derrotas (2Kos) y 1 empate. Por su parte, el irlandés McCrory quedó con 17 (9KOs) y ninguna derrota. En el combate de fondo, el mexicano Luis Venado López derrotó a Michael Conlan de Irlanda por KO en el quinto asalto y retuvo el título mundial de peso pluma de la FIB.

El boxeador corondino hizo una buena pelea, capaz que le faltó un poco más de atrevimiento, pero su característica actitud de pegar y remontar le estaba limitando las ocasiones. El boxeador McCrory entró con combinaciones rápidas, efectivas, pero no destructivas, mientras que Ramírez siempre trató de aplicar su temible gancho de izquierda, pero disminuyó la velocidad para recuperar la guardia a pesar de que su entrenador, Leonardo Acuña, le indicaba permanente que no baje la guardia y no se dé por vencido.

Así se desarrolló la lucha contra McCrory, que era local, y el solo hecho de haberse animado un poco más, permitió al europeo quedarse con la victoria en las cartas por unanimidad. Ramírez dejó la sensación de poder hacer algo más pero el boxeador argentino de 28 años no sabía cómo. En el SSE Arena el árbitro fue el local Hugh Russell.

Con este revés, el boxeador de la capital de la frutilla, sexto en el ranking argentino, llegó a 36 peleas, con 25 victorias, 6 por KO, 10 derrotas, 2 por nocaut y un solo empate. Por su parte, McCrory, de 34 años, peleó 17 veces y ganó todas las veces, con 9 KO. Recordemos que era la séptima vez que Diego Ramírez peleaba en el exterior, algo que nunca había hecho ningún atleta de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo.