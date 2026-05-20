La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 20 de mayo en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 20 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 7.30 a 9.30:
- avenida Perón, Artigas, Perú y Cochabamba
- O´Higgins, Reconquista, Tacca y Zavalia
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
- Hernandarias, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
Maniobras de reconfiguración
- Teniente Loza, Chaco, Sanabria y Menchaca
- Don Guanela, Estanislao Zeballos, Lamadrid y Estrada
Reemplazo de Conductores
• 8.30 a 11.30: Santa Cruz, Misiones, 1° de Mayo y Francia
Reformas en Subestación
• 9 a 13:
- Diagonal Santa Fe, Derqui, Estrada y Lavaisse
- avenida Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Wast
Reemplazo de Conductores
- Berutti, Doctor Goyan, avenida Circunvalación y Sedlacek
Mantenimiento
• 10.30 a 12.30: Neuquén, Belgrano, Misiones y vías del Ferrocarril
Reemplazo de Postes
• 12 a 14: Córdoba, Gob. Freyre, Colodrero y Pasaje Beltrán
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso