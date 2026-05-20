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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 20 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

20 de mayo 2026 · 07:04hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 20 de mayo en SANTA FE

• 7.30 a 9.30:

- avenida Perón, Artigas, Perú y Cochabamba

- O´Higgins, Reconquista, Tacca y Zavalia

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

- Hernandarias, Pasaje Parpal, 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

Maniobras de reconfiguración

- Teniente Loza, Chaco, Sanabria y Menchaca

- Don Guanela, Estanislao Zeballos, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

• 8.30 a 11.30: Santa Cruz, Misiones, 1° de Mayo y Francia

Reformas en Subestación

• 9 a 13:

- Diagonal Santa Fe, Derqui, Estrada y Lavaisse

- avenida Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Wast

Reemplazo de Conductores

- Berutti, Doctor Goyan, avenida Circunvalación y Sedlacek

Mantenimiento

• 10.30 a 12.30: Neuquén, Belgrano, Misiones y vías del Ferrocarril

Reemplazo de Postes

• 12 a 14: Córdoba, Gob. Freyre, Colodrero y Pasaje Beltrán

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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