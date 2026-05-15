Agenda Santa Fe: fin de semana con celebraciones, muestras y entretenimientos

Santa Fe tendrá este fin de semana la peregrinación náutica de la Virgen de Guadalupe en la laguna Setúbal. Además habrá muestras y actividades culturales gratuitas y ferias y paseos

La Municipalidad de Santa Fe preparó para este fin de semana diferentes actividades culturales gratuitas para disfrutar en la capital provincial . Este domingo 17 se realizará la 3.ª Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe y como es habitual habrá ferias de artesanos locales y de la economía popular en diferentes espacios de la ciudad.

La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar

3.ª Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe

Este domingo 17, desde las 8.30 en el Yacht Club, se realizará una nueva edición de la Procesión Náutica de la Virgen de Guadalupe. Bajo el lema de “Encuentro entre la fe, la laguna Setúbal y la historia”, la procesión invita a vecinos y visitantes a ser parte de una experiencia única, donde embarcaciones acompañarán la imagen de la Virgen en un recorrido que simboliza la profunda relación de la ciudad con su geografía y su cultura. La procesión náutica recorrerá diferentes sectores emblemáticos del frente costero santafesino hasta arribar al Club Náutico Sur.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 15

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13 y de 16 a 19.30, avenida Blas Parera 7254.

Feria de emprendedores Eco Circular, de 16 a 20, San Martín y General López.

Sábado 16

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos y gastronomía Paseo de Artesanos Plaza de las Madres, de 14 a 18, Europa 7380.

Feria de Artesanos Cultura Viva, de 14 a 17.30, Museo Etnográfico, 25 de mayo 1470.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Boulevard, de 16.30 a 21:30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.

Domingo 17

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 18, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 16 a 21, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 16.30 a 20.30, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín)

Feria de Artesanos del Paseo de las 3 Culturas, de 16.30 a 20.30, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Paseo de Artesanos Scarafía, de 14 a 18, Chiclana 7300.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

La danza en la historia del Teatro 1.º de Mayo” se inaugura en el Museo del Teatro (San Martín 2068), el sábado 18 a las 19.30, con curaduría de Noel Sbodio. La actividad es libre y gratuita. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 13 de septiembre de 2026 de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal.jpg

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Del silencio a la forma”

El Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), ofrece una propuesta destinada a preadolescentes y jóvenes de entre 11 y 14 años, la misma se desarrolla en el marco de la muestra “Lo que perdimos en el fuego”, de la artista Tatiana Manuale. Chicos y adolescentes habitan la muestra con una propuesta de dibujo y reflexión.

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90.º aniversario del Museo Sor Josefa”. La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90.º aniversario del Museo Sor Josefa”. La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

Casa Museo López Claro

Continúa en la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad.

Fotogalería Municipal

“Buenos Aires: La ciudad en diálogo”

“Santa Fe: Registros contemporáneos”

El sábado 16 a las 11, la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), abrirá sus puertas para presentar una exhibición de alto impacto visual y valor histórico, la muestra se enmarca en + Feria y se divide en dos ejes que conviven en el espacio; “Buenos Aires: La ciudad en diálogo” y “Santa Fe; Registros contemporáneos”.

Muestra “Hogar”

La muestra “Hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Centro Experimental del Color

“Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum”

La muestra “Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum” se puede visitar, en el Ala Oeste de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19, hasta el domingo 24 de mayo, se trata de la exhibición del Programa de Becas de Formación para artistas visuales contemporáneos santafesinos con la curaduría de Rafael Cippolini.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.