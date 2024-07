El Quillá quedó eliminado de la Copa Santa Fe en Rafaela

El Quillá.jpg El Tiburón perdió por 2 a 1 ante el León de la ciudad de Rafaela, con un global que quedó para el local por 6 a 1. prensa 9 de Julio

Ahora, el equipo conducido por Martín Mazzoni se enfocará en las tres fechas que restan en el Torneo Apertura Ernesto Lito Brignone de la Liga Santafesina y se alistará para el Clausura liguista, como así también el Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025, como grandes desafíos para el segundo semestre.

Recordemos que en el cotejo de ida de esta instancia del certamen provincial, 9 de Julio de Rafaela se impuso por 4 a 0 en cancha de Nobleza de Recreo con goles de Franco Déboli, Facundo Maldonado de penal, Santiago Colombati, también de penal, y Augusto Baldasarre. Por lo tanto, la serie quedó para el León de la ciudad de Rafaela por 6 a 1.

Vale señalar que no quedaron dudas que el local fue superior y no dejó dudas de su buen presente. A esta clasificación a octavos de final, hay que decir que también viene de conseguir la clasificación a la fase campeonato en el Torneo Federal A. El conjunto de La Perla del Oeste no tuvo problemas para dejar en el camino a los del Parque Belgrano, y ahora deberá enfrentarse con Juventud de Esperanza.

El Quillá.jpg 9 de Julio dejó en el camino al Tiburón del Parque Belgrano, y en octavos de final jugará con Juventud de Esperanza. Prensa 9 de Julio

El León rafaelino es un equipo prácticamente profesional, no dejó dudas en cuanto a los resultados de la serie ante los santafesinos que se convirtieron en un rival muy duro, más allá del 4 a 0 abajo del choque jugado en la capital provincial. Hay que destacar lo hecho por los chicos de El Quillá, que dejaron todo pero no pudieron doblegar a un equipo muy firme y que supo como imponerse.

En el otro cotejo disputado en la competencia provincial en la jornada de feriado nacional, Peñarol superó por la mínima diferencia a Unión de Sunchales con gol de Acuña y aprovechó que en la ida igualaron sin goles para poder avanzar de instancia. El rival de turno será Colón, el conjunto Sabalero que ingresa en la fase venidera a la Copa.

Ahora, en los octavos de final, harán su estreno los grandes de la provincia: Colón, Unión, Newell's, Rosario Central y Atlético de Rafaela. Los cinco, además, ya tienen rivales confirmados que provienen de fases anteriores.

Los cruces serán los siguientes: Atlético y Tiro jugará con Unión de Santa Fe, Atlético Rafaela con Atlético Tostado, Peñarol con Colón de Santa Fe, Juventud de Esperanza con 9 de Julio de Rafaela, Ferrocarril del Estado con Newell´s, Susanense con Sportivo Las Parejas, Argentino de Rosario con Rosario Central y Central Córdoba con Juventud Pueyrredón.

Síntesis:

9 de Julio de Rafaela 2- El Quillá 1

9 de Julio: Joaquín Gómez, Tomás Androetto, Nahuel Denis, Maximiliano Martínez, Alex Salcedo, Agustín Vera, Agustín Alfano, Gabriel Méndez, Franco Déboli, Santiago Colombati, Guillermo Ensabella. DT: Maximiliano Barbero.

El Quillá: Federico Appendino, Federico Macchi, Victor Mecoli, Joel Molina, Santiago Ingino, Juan Manuel Gómez, Maximiliano Piccinino, Juan Manuel Chemes, Emanuel Vatt, Lucio López, Sebastián Ingino. DT: Martín Mazzoni.

Goles: PT: 4' Juan Gómez (NEQ), 16' Agustín Alfano -p- (9dJ); St: Alejo Ceccherini (9dJ).

Cambios: Facundo Maldonado por Salcedo, Alejo Cecherini por Ensabella, Joaquín Zorrila por Alfano, Augusto Baldasarre por Denis, Marcos Pedrozo por Martínez (9 de Julio); Crocci por Mecoli, Lorenzo Scozzina por López, Gastón Losa por Juan Manuel Chemes, Lautaro Pochón por Vatt y Joaquín Chemes por Sebastián Ingino (El Quillá).

Árbitro: Mauro Roldán (Liga Ceresina).

Estadio: Germán Soltermam.

Resultado global. 9 de Julio 6- Náutico El Quillá 1.