El Quillá va en busca del sueño de la casa propia

El Club Náutico El Quillá es una de las instituciones deportivas más importantes de nuestra ciudad. Allí se practican una importante cantidad de disciplinas deportivas, con la ventaja de hacerlo a metros del centro de la ciudad.

En materia de fútbol el crecimiento ha sido importante, con muchos chicos en divisiones infantiles y juveniles, lo cual provocó que sus instalaciones queden ajustadas. Por eso, se trabaja en poder cumplir el sueño de la casa propia.

En el medio de sus habituales tareas, Carlos Roteta, director deportivo del club habló con UNO Santa Fe sobre el objetivo que tienen en vista. "Para El Quillá sin dudas es una de las cosas que nos faltan, por eso estamos trabajando en eso. Para poder desarrollar lo que se viene realizando desde hace muchos años, que es un proceso correcto de enseñanza y aprendizaje. Donde tenemos muchos chicos, con mucha cantidad y por suerte con calidad".

"Eso tiene que verse reflejado en un lugar, ya que el club contiene, nos da la posibilidad de tener sentido de pertenencia, pero tenemos una sola cancha, contamos con trece divisiones, fútbol femenino, y entonces tenemos que apostar a expandirnos para que todo sea más eficiente", comentó Cacho Roteta.

El ex entrenador del plantel superior de la escuadra Tiburona consideró que "La apuesta sería ahora tener un predio propio, ya estamos trabajando, estamos avanzando, tenemos un espacio en el Automóvil Club, el cual está frente a Cilsa, donde está la pista de karting y motos. Ahí tenemos un espacio que ya ocupamos desde hace dos años para las prácticas".

"Decidimos que ese espacio, uno se convierta en una cancha oficial, que tendrá 105 metros por 70, un lindo tamaño, que tendrá su cerco olímpico, y se está trabajando en el sembrado y acondicionamiento de la cancha", comentó quien fue el formado del fútbol en la institución del lago del Parque del Sur.

Para poder cumplir esta anhelo, Roteta explicó que "hay una comisión de padres que trabaja y apoya al fútbol de El Quillá, el club que nos brinda la posibilidad de tener empleados permanentes para que se vaya avanzando con esta obra. Asi que estamos contentos pero sabemos que tenemos ir despacio, porque no es fácil sobre todo por como está la situación económica".

Cachito2.jpg UNO Santa Fe

El fútbol femenino

En lo deportivo, el fútbol femenino de los Tiburones ha cumplido un buen papel en la competencia liguista, sobre lo que el coordinador general sostuvo que "las chicas ya no dieron la alegría, porque estar entre los mejores equipos es importante, ya tenemos el subcampeonato. El fútbol femenino prendió mucho, para nosotros fue un desafío, y ahora está dando sus frutos".

"Ahora jugaremos la final con Unión, que es un rival muy duro, que tiene mucha historia en el fútbol femenino, tiene una historia y un proceso, cosa que nosotros no lo tenemos, y somos concientes de ello. Ahora tanto Afa se lo immpone a las ligas y estas a los clubes, hay que tener fútbol femenino. Nosotros estamos orgullosos de tenerlo, y en nuestro caso está peleando por el campeonato", señaló Roteta, ya que el próximo jueves el equipo de mujeres de El Quillá jugará con Unión la final del certamen de Liga Santafesina en Ángel Gallardo.

Más apreciaciones

En cuanto al balance del plantel superior en el torneo liguista comentó que "somos un poco exigentes, estamos acostumbrados a pelear siempre los campeonatos. Este año no llegamos tanto a los puestos de arriba, pero de todas maneras hay un proceso hay un recambio con muchos chicos. Tuvimos muchos jugadores que ya tienen una edad y están terminando sus últimos partidos en la primera".

"No me sorprendió, pero Ateneo es como El Quillá, no somos de pelear campeonatos, distinto es Gimnasia que tiene una historia de años. Ateneo este año se formó muy bien, y tienen un proceso muy parecido a nosotros", destacó el ex entrenador de la primera del elenco lagunero.