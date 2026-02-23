El Quillá y Ciclón Racing pasaron de ronda en la Copa Federación

El Quillá superó a Central San Javier en los penales, mientras que Ciclón Racing eliminó a Juventud Unida de Humboldt y lograron clasificar a cuartos de final. Guadalupe quedó eliminado

Náutico El Quillá consiguió la clasificación a cuartos de final de la Copa Federación.

Los elencos que representan a la Liga Santafesina en la Copa Federación jugaron su partido de Vuelta de los octavos de Final, donde Guadalupe buscó pero terminó siendo eliminado, en tanto que El Quillá y Ciclón Racing debieron hallar su destino en la próxima fase a través de la vía de los penales. Sportivo Guadalupe cayó ante Unión de Arroyo Seco y quedó eliminado.

En el Campo de Deporte 8 de Enero y tras caer 1-3 en la Ida, Ciclón Racing venció 2 a 0 Juventud Unida de Humboldt con dos goles de Lautaro Obregón, igualó las cosas en el global -3 a 3- y mandó la definición de la serie a los penales. Allí el equipo de Carlos García se impuso 3 a 1 y obtuvo su boleto a los Cuartos de Final del certamen organizado por la Federación Santafesina.

Casi en simultáneo, Náutico El Quillá perdió 2 a 1 ante Central San Javier en el estadio de Independiente de Santo Tomé. Bautista Croci convirtió para el Tiburón mientras que, Renzo Grenat y Nazareno Zimmermann, lo hicieron para la visita. Tras el resultado idéntico de la Ida y con el globlal ahora igualado, todo derivó en la tanda de penales. Allí salieron victoriosos los de Martín Mazzoni por 5 a 4 y de ese modo pusieron los pies en la siguiente ronda.

En la definición por penales convirtieron para el Tiburón lagunero, Pochón, Puig, Sebastián Ingino, Gómez y Santiago Ingino. Mendoza le atajó el penal a Mecoli. En Central San Javier lo hicieron: Pérez, Acosta, Olivera y Olmos. Basualdo y López desviaron sus penales.

Es la primera vez en la historia que el Club Náutico El Quillá, en Primera División, gana una serie de penales. Con el triunfo en esta serie, el cuadro conducido por Patita Mazzoni jugará la Copa Santa Fe 2026.

Por otra parte, el Sportivo Guadalupe de Adalberto Tobaldo empató 1 a 1 en Arroyo Seco ante Unión de dicha localidad y, tras haber caído en el primer juego, no le alcanzó para imponerse en el scorer global, teniéndose que despedir de la Copa Federación. Mauricio Kinkela anotó para el cuadro de la banda cruzada mientras que para el dueño de casa marcaba Román De Souza.

Cruces de cuartos de final Copa Federación 2026

- Atlético Tostado vs. Reconquista FC.

- Náutico El Quillá vs. Domingo Faustino Sarmiento

- Deportivo Goldeken vs. Centenario de San José de la Esquina

- Ciclón Racing vs. Unión de Arroyo Seco