Fórmula 1: Cadillac confirmó a "Checo" Pérez y a Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026

Caadillac competirá en la Fórmula 1 a partir del año que viene, y confirmó a Checo Pérez y a Valtteri Bottas. Una posibilidad menos para Franco Colapinto.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 11:05hs
La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.

Bottas reconoció que “desde el momento en que comencé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente, algo ambicioso pero también fundamentado... Esto no es solo un proyecto de carreras; es a largo plazo”.

Y añadió: “No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero”.

Pérez, por su parte, sostuvo que “unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera profesional. Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y determinación detrás de este proyecto”.

A su vez, aseguró que “es un honor ser parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse para que, con el tiempo, luchemos en el mismo frente. Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense”.

Qué le aportarán Bottas y Checo Pérez a Cadillac

Por último Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, destacó: “Bottas y ‘Checo’ aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y empuje. No son sólo corredores consumados, son constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1”.

De esta manera, Cadillac contará con dos pilotos muy experimentados dentro de la Fórmula 1, ya que Pérez disputó 14 temporadas con la categoría, obteniendo como mejor resultado el segundo puesto en el campeonato de 2023 cuando corría para Red Bull, además de seis triunfos en Grandes Premios.

Bottas, por su parte, ganó 10 carreras y logró terminar segundos en los campeonatos de 2019 y 2020 cuando corría para Mercedes.

