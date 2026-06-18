No va más: Edinson Cavani rescindirá su contrato con Boca

El delantero uruguayo cerrará su ciclo en el Xeneize después de tres años, 81 partidos, 28 goles y una estadía marcada por los problemas físicos

Edinson Cavani cerró su etapa en Boca sin títulos y con un recorrido condicionado por las lesiones, luego de tres años en el club, 81 partidos disputados, 28 goles convertidos y 50 encuentros perdidos por diferentes problemas físicos.

El delantero uruguayo, que llegó a mediados de 2023 como uno de los refuerzos más resonantes de los últimos años del fútbol argentino, no logró coronarse campeón con la camiseta azul y oro pese a haber integrado el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Cavani disputó 81 partidos, convirtió 28 goles, aportó 12 asistencias, completó apenas 27 encuentros y acumuló 5.860 minutos en cancha, con un promedio de un gol cada 209 minutos.

El dato que más golpea su balance es la falta de títulos: el “Matador” llegó con una expectativa enorme, por su jerarquía internacional y su trayectoria en Europa, pero se iría de Boca sin vueltas olímpicas oficiales.

Su ciclo también quedó atravesado por una larga lista de lesiones y molestias físicas. De acuerdo con el historial registrado durante su etapa en el club, Cavani sufrió 13 lesiones o problemas físicos entre 2023 y 2026.

Ese recorrido lo dejó fuera de competencia durante 356 días y le hizo perderse 50 partidos con Boca, una cifra altísima para un futbolista que había llegado para ser referencia ofensiva y pieza de peso en los momentos decisivos.

La etapa más compleja fue la temporada 2025/26, en la que acumuló cinco problemas físicos, entre ellos lumbalgia, molestias musculares y una hernia de disco que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

Solo en ese tramo, el uruguayo estuvo 212 días de baja y se perdió 28 partidos, una situación que terminó de reducir su participación y lo alejó del protagonismo que había buscado recuperar.

En la temporada 2024/25 también arrastró dificultades importantes: acumuló cinco lesiones, estuvo 100 días sin jugar y no estuvo en 15 encuentros, entre problemas musculares, una lesión vertebral y dolencias en el gemelo.

El primer tramo de su ciclo tampoco estuvo libre de complicaciones, ya que en la temporada 2023/24 registró tres problemas físicos, con 44 días de baja y siete partidos perdidos.

Aun con esos inconvenientes, Cavani dejó momentos de jerarquía, goles importantes y una conexión fuerte con una parte de la hinchada, especialmente durante su mejor tramo goleador, cuando logró sostener una racha que ilusionó al mundo Boca.

Sin embargo, el balance final quedó marcado por una combinación difícil de disimular: buenos números individuales por momentos, pocas presencias completas, demasiadas lesiones y ningún título.