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El Regional del Litoral vuelve a escena con el clásico como principal atractivo

Por la fecha 16 del interuniones litoraleño, en la autopista, CRAI recibirá a Santa Fe Rugby en lo que será el cruce de alto voltaje que tendrá en juego el Trofeo de la Amistad.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 18:21hs
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Regresa la acción en el Top 10 del Regional con el clásico entre CRAI y Santa Fe Rugby.

Regresa la acción en el Top 10 del Regional con el clásico entre CRAI y Santa Fe Rugby.

Tras varios fines de semana de descanso por diferentes razones, principalmente por la disputa del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, el Regional del Litoral vuelve a escena con la disputa de los cotejos correspondientes a la 16° fecha del Top 10 de la competencia que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. El clásico entre Gitanos y Tricolores a la vera de la autopista acapara la atención del sector principal.

El clásico del Regional se juega en la autopista

No importa cómo llegan, si va a llover, si habrá viento, si hará frío o calor, el clásico es un partido aparte, especial, casi exclusivo. Tampoco se tiene mucho en cuenta como es el antecedente inmediato, el resultado de la primera etapa del certamen, ya que todo depende de cómo se levantan los protagonistas de uno de los partidos más esperados por CRAI y Santa Fe Rugby Club.

Este sábado 10 de octubre a partir de las 15, con televisación de Directv, CRAI y Santa Fe Rugby animarán el cotejo sobresaliente de la fecha, que contará con el arbitraje de Juan Moyano de la UER, y la asistencia de Fernando Sánchez, Julián Caviglia y Bruno Martino. Como viene sucediendo en las últimas ediciones, el club visitante hará entrega del Trofeo de la Amistad a CRAI, en su condición de anfitrión, como símbolo de los valores, el respeto y los lazos que los unen más allá de la rivalidad deportiva.

Porque los clásicos se juegan con pasión, pero también se viven con respeto, amistad, y ese espíritu que hace grande al rugby santafesino. Todo es con el objetivo de que se pueda disfrutar de una gran fiesta del rugby, para que se viva el clásico y la amistad también. Los dos equipos tienen realidades deportivas diferentes, con objetivos que pueden cumplirse, por eso el conseguir un resultado positivo será más que importante. Pero en la previa, se realizó una gran cena de camaradería donde se rindió un sentido homenaje a los queridos Jero Fernández Bobbio y Salvador Passadore.

El derbi entre Gitanos y Tricolores se disputar&aacute; este s&aacute;bado 10 a las 15 en la autopista. &nbsp;

El derbi entre Gitanos y Tricolores se disputará este sábado 10 a las 15 en la autopista.

CRAI formará con: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres Jozami e Ignacio Parodi; Santiago Carreras, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas (h) y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti.

Santa Fe Rugby alistará a: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Bautista Benavides y Guillermo Botta (h); Tomás Longo, Agustín Trossero e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Juan Cruz Strada.

Programación Top 10 Sábado 9/10

15, CRAI vs. Santa Fe Rugby (Juan Moyano)

16, Rowing vs. Old Resian (Facundo Gorla)

16, Uni de Rosario vs. Duendes (Carlos Poggi)

16, Jockey de Rosario vs. Estudiantes (Mateo Ciaccio)

16, Jockey de VT vs. Gimnasia y Esgrima (Lucas Palacios)

-Posiciones: Duendes 56; Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey de Rosario 50; CRAI y Gimnasia y Esgrima 40; Rowing 38, Universitario (R) 33, Old Resian 28, Jockey de Venado Tuerto 14.

-Top 6 - Copa de Oro (3° fecha):

Logaritmo vs. Provincial (Bruno Massetti)

Universitario de SFe vs. Alma Juniors (Fernando De Feo)

CRAR vs. Caranchos (Exequiel Adrover)

-Top 6 - Copa de Plata (3° fecha):

Los Pampas 27- Tilcara 17 (ya se jugó)

Regatas & Belgrano SN vs. Gimnasia (P, Pablo Solari)

La Salle Jobson vs. Cha Roga Club (Nicolás Barrazza)

Regional CRAI Santa Fe Rugby
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