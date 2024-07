El remo de Regatas trajo varias medallas de Villa Constitución

En la segunda jornada del evento, se concretó la regata oficial CRIL 256, donde estuvo en disputa la copa Día de la Independencia. La regata incluyó finales B y C, y concluyó con la emblemática prueba de ocho con timonel, en el cual Regatas de Rosario se impuso sobre Tigre Boat Club. Fueron dos días muy fríos, con vientos por momentos moderados, y donde las pruebas se disputaron con absoluta puntualidad.

El remo de Regatas, presente en Villa Constitución

La prestigiosa entidad de nuestra capital, asistió con un equipo casi definido para lo que resta del año a buscar el éxito y probar tripulaciones, los resultados fueron los esperados, y se llevaron varias medallas y aprendizajes para los próximos tres meses de preparación.

El equipo peso ligero sumó a Bruno Amer, y el Sub 23, a Estanislao Alzueta, que recibieron la categoría con muy buenos resultados. Por otro lado, el remero más nuevo, Tobías Tiburzi, se midió con lo mejore de nuestro país, mejorando y aprendiendo, que espera con ansias la próxima fecha prevista para el mes de agosto.

remo regatas santa fe en el nacional de villa constitucion 2.jpeg La santafesina Ingrid Marcipar cumplió una destacada actuación, logrando el primer puesto en 1x Senior.

"No es fácil obtener logros en lo más alto del remo nacional pero nuestro club tiene todo lo necesario: un excelente plan y mucha competencia interna de un equipazo super motivado y profesional, ahora solo hay que ajustar las tuercas y aprovechar el tiempo, apuntando a retrucar los resultados obtenidos el año pasado", le dijo Fernando Robles a UNO Santa Fe.

El remero y entrenador remarcó que "el objetivo es cumplir un buen desempeño en el Campeonato Argentino donde con cuatro oros, una plata y tres bronces, cosechamos el máximo histórico, ahora solo queda trabajar con perseverancia y astucia hasta el me de octubre. Lógicamente que seguiremos dando pie y a trabajar duro para lo que viene".

Buenos resultados para Regatas de Santa Fe en remo

A pesar del intenso frío y en una regata más del calendario nacional, se probaron nuevas categorías y se despidieron algunas otras, apostando a buscar mejorar los resultados del año pasado. Así fue que Tobías Tiburzi consiguió el puesto ocho en 1x menor; la talentosa Ingrid Marcipar fue primera en 1x Senior, y Carolina Leonhardt tercera. Por su parte, en 1x peso ligero senior Sub 23, Germán Amer fue el ganador, posición que repitió en 1x intermedia.

En la categoría 1x Sub 23, Ingrid Marcipar culminó en la segunda posición, mientras que en 2 Sub 23, Estanislao Alzueta y Agustín Maripar culminaron en la quinta ubicación. En 2x peso ligero Sub 23, Germán y Bruno culminaron en la segunda posición. En cuanto a las posiciones por club, Regatas de Santa Fe finalizó en la sexta posición con 35 puntos, mientras que el ganador fue el Club Náutico Zárate con 113 puntos.