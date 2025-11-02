El repaso de todos los resultados en las inferiores de la ASB

Continuaron los playoffs en las inferiores de cabelleros; asimismo, República del Oeste está en la final U19 y espera rival, ya que El Quillá forzó un desempate

Este sábado continuaron los playoffs en las diferentes categorías de rama masculina. Asimismo, República del Oeste se metió en la final U19, donde espera rival pues El Quillá forzó un desempate ante Rivadavia Juniors. A continuación, todo el repaso de lo que pasó en las inferiores de la ASB.