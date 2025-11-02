El repaso de todos los resultados en las inferiores de la ASB

Este sábado continuaron los playoffs en las diferentes categorías de rama masculina. Asimismo, República del Oeste se metió en la final U19, donde espera rival pues El Quillá forzó un desempate ante Rivadavia Juniors. A continuación, todo el repaso de lo que pasó en las inferiores de la ASB.
Por Ovación
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE - DIVISIONES INFERIORES
CATEGORÍA U13
Sanjustino 85 - Gimnasia 67 (cuartos J1)
República del Oeste 65 - Almagro 97 (cuartos J1)
CUST A 110 - Colón (SJ) 99 (cuartos J1)
Banco A 88 - CUST B 73
El Quillá 56 - Regatas (SF) 71 (cuartos J1)
Banco B 72 - Alma Juniors 65 (cuartos J1)
CATEGORÍA U15
República del Oeste 57 - Almagro 80 (cuartos J1)
Banco B 82 - Kimberley 59
Argentino 76 - CUST B 51 (cuartos J1)
El Quillá 55 - Centenario 64 (cuartos J1)
Gimnasia 65 - Alma Juniors 61 (cuartos J1)
CATEGORÍA U17
El Quillá 60 - Kimberley 56 (cuartos J1)
Colón (SJ) 71 - Centenario 83 (cuartos J1)
Gimnasia 83 - Santa Rosa 64 (cuartos J1)
Argentino 68 - Sanjustino 64
CUST A 81 - Regatas Coronda 60 (cuartos J1)
República del Oeste 58 - Unión B 46 (cuartos J1)
CATEGORÍAS DESARROLLO
U13 - Ateneo Inmaculada 38 - Polideportivo Recreo 48 (cuartos)
U13 - Alianza 82 - Santa Rosa 44 (Estímulo)
U13 - Argentino 32 - Almagro 92 (cuartos)
U15 - Regatas (SF) A 37 - Polideportivo Recreo 63 (semifinal)
U15 - Gimnasia 44 - Alianza 36 (reclasificación)
U17 - Regatas (SF) 56 - Polideportivo Recreo 44 (semifinal)
CATEGORÍA U19
Banco Provincial 69 - Regatas (SF) 62 (reclasificación J2)
El Quillá 71 - Rivadavia Juniors 64 (semifinal J2)
Gimnasia 87 - República del Oeste 88 (70 y 82) (semifinal J2)