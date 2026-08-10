San José del Rincón: quedó filmado cuando intentaba robar y se entregó tras quedar cercado por la Policía

El sospechoso, de 28 años, se presentó junto a su madre en la Comisaría 14° de San José del Rincón. Había sido identificado a partir de las cámaras de seguridad del local donde intentó asaltar a una empleada

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe en la edición de la víspera, el viernes por la noche un delincuente ingresó al local comercial Camalote , ubicado sobre calle Santa Rosa al 2.500, en San José del Rincón , y se hizo pasar por cliente. En un momento, intentó asaltar a una empleada, pero la férrea resistencia de la trabajadora hizo que desistiera y escapara corriendo.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. La víctima denunció inmediatamente el hecho ante los operadores de la Central de Emergencias 911 .

Minutos después llegaron al lugar oficiales de la Comisaría 14° de Rincón y del Comando Radioeléctrico de la Costa. Los agentes accedieron a las imágenes de las cámaras y comenzaron un operativo para localizar al sospechoso.

Desde la noche del viernes y durante todo el fin de semana, los policías realizaron tareas de búsqueda en distintos puntos de la Costa santafesina, con especial atención en el corredor comprendido entre Colastiné y Arroyo Leyes.

Cercado y sin salida

Con las imágenes del sospechoso como principal elemento para su identificación, los investigadores intensificaron la búsqueda durante todo el fin de semana.

Finalmente, este domingo por la noche, T. A. R., de 28 años y apodado "Tomy", se presentó voluntariamente en la Comisaría 14° de San José del Rincón acompañado por su madre.

El hombre manifestó ante los policías que había sido el autor de la tentativa de robo registrada el viernes en el local Camalote.

Los agentes procedieron a colocarle las esposas de seguridad, lo identificaron formalmente y comunicaron la novedad a sus superiores.

Tentativa de robo

Los policías informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I del departamento La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF). Desde allí hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó solicitar con carácter urgente las planillas de antecedentes del aprehendido. Una vez recibidos esos informes, se dispuso realizar una nueva consulta para determinar su situación procesal.

En principio, la atribución delictiva quedó encuadrada como robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa.

Antes de ser alojado, el hombre fue trasladado al área de Medicina Legal, donde se realizó la correspondiente revisación física.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguarda la definición de la situación procesal del sospechoso.

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