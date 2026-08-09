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San Lorenzo perdió ante Huracán en el clásico después de 25 años en el Nuevo Gasómetro

El ecuatoriano Jordy Caicedo puso los dos goles y el arquero Orlando Gill se fue expulsado.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 19:48hs
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San Lorenzo perdió ante Huracán en el clásico después de 25 años en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo perdió por 2 a 0 ante Huracán en el Nuevo Gasómetro después de 25 años y sufrió una derrota que quedará marcada por el doblete de Jordy Caicedo y la expulsión de Orlando Gill.

El "Ciclón" no pudo aprovechar sus mejores momentos, se quedó sin respuestas después del segundo gol y volvió a perder el clásico como local ante el Globo después de 25 años.

San Lorenzo tuvo las ocasiones más peligrosas durante buena parte del primer tiempo, pero no logró superar a Hernán Galíndez. El arquero de Huracán respondió cuando fue exigido y sostuvo el empate hasta los minutos finales de la etapa.

El conjunto local recibió el primer golpe antes del descanso. Juan Bisanz cabeceó dentro del área y Gill alcanzó a rechazar, aunque dejó la pelota en el área chica. Caicedo apareció para aprovechar el rebote y empujarla para el 1-0.

San Lorenzo intentó reaccionar en el complemento, pero Huracán volvió a golpear de contra. Facundo Kalinger condujo la transición tras una recuperación en mitad de cancha y asistió a Caicedo. El ecuatoriano recibió con ventaja y cruzó su remate para marcar el 2-0 y completar su doblete.

La noche se complicó todavía más para el Ciclón después del segundo tanto. Caicedo festejó frente a los hinchas locales y la celebración provocó empujones y discusiones entre los futbolistas. En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel.

Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la acción y, tras observar las imágenes, expulsó al arquero de San Lorenzo. José Devecchi ingresó para ocupar su lugar y tuvo intervenciones que evitaron una diferencia mayor.

Con un jugador menos, San Lorenzo quedó condicionado y ya no pudo encontrar el camino para descontar. Huracán controló los minutos finales y se llevó una victoria que le permitió volver a ganar como visitante ante el Ciclón por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando Emanuel Villa había marcado el gol del triunfo.

Síntesis del partido: San Lorenzo 0-2 Huracán.

  • Estadio: Pedro Bidegain.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Lucas Novelli.

San Lorenzo: Orlando Gill; Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba; Nicolás Blanco, Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés. Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 47m Jordy Caicedo (H).

Goles en el segundo tiempo: 12m Jordy Caicedo (H).

Expulsados en el segundo tiempo: 17m Orlando Gill (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Teo Rodríguez Pagano por De Ritis (SL); 8m Juan Cruz Rattalino por Río (SL); 9m Gustavo del Prete por Gulli (SL); 19m José Devecchi por Blanco (SL); 21m Ignacio Pussetto por Caicedo (H); 33m Lautaro Mora por Kalinger (H); 45m Óscar Romero por Cortés (H).

San Lorenzo Huracán Clásico
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