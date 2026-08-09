Unión perdió ante River y dejó atrás su racha positiva en el Clausura femenino

Las Tatengas cayeron 3-1 frente a las Millonarias en La Tatenguita, por una nueva fecha del Torneo Clausura. Unión venía de dos victorias consecutivas y ahora quedó quinto, con seis puntos.

Unión no pudo prolongar su buen comienzo en el Torneo Clausura de la Primera División del fútbol femenino y sufrió su primera derrota en el certamen. Las Tatengas perdieron 3-1 ante River, en condición de local, en La Tatenguita, y quedaron con seis puntos en la tabla de posiciones.

El equipo santafesino llegaba con el ánimo en alto después de haber conseguido dos triunfos consecutivos , frente a Gimnasia y Banfield. Primero había superado 2-0 al conjunto platense como local y luego había dado el golpe como visitante al imponerse 2-1 ante Banfield.

River golpeó en los momentos clave

El partido comenzó favorable para River, que consiguió abrir el marcador a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Mercedes Diz apareció para poner el 1-0 para las Millonarias.

La situación se complicó todavía más para Unión antes del descanso. A los 40 minutos, Naila Zaninetti fue expulsada y dejó a las Tatengas con una futbolista menos para afrontar el tramo final del encuentro.

Con la ventaja numérica, River encontró espacios y amplió la diferencia a los 14 minutos del segundo tiempo, nuevamente por intermedio de Mercedes Diz, quien marcó el 2-0.

Unión reaccionó, pero no alcanzó

A pesar de jugar con diez, las dirigidas por Unión no bajaron los brazos y encontraron el descuento sobre el cierre. Jesica Casatti marcó a los 45 minutos del segundo tiempo y le puso incertidumbre al resultado.

Sin embargo, en tiempo cumplido, River terminó de sentenciar la historia. Aldana Barrionuevo apareció a los 43 minutos del complemento para establecer el 3-1 definitivo y asegurar los tres puntos para las visitantes.

Con esta derrota, Unión quedó quinto con seis puntos, mientras que River también alcanzó las seis unidades, pero se ubica tercero por tener una mejor diferencia de gol.

En la parte alta de la clasificación, River, Unión, Banfield, San Luis FC y Lanús comparten protagonismo con seis puntos, en un Clausura que recién comienza y que ya empieza a mostrar una intensa pelea por los primeros lugares.

Formaciones de Unión y River

Unión: Naila Zaninetti; Milagros Guardia, Mailén Herman, Caren López, Martina Pinto; Marilin Coronel, Micaela López, Daiana Sosa, Iara García; Emilse Albornos y Camila Acevedo.DT: Paulo Poccia.

River: Lara Esponda; Juana Cángaro, Camila Duarte, Sofía Ramondegui, Carolina Ceniza; Renata Barletta, Agustina Maldonado, Candela Díaz, Magalí Natta; Mercedes Pereyra y Mercedes Diz. DT: Nicolás Loncharich.