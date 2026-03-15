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El River de Coudet busca afirmarse ante Sarmiento en el Monumental

River recibe a Sarmiento por la fecha 11 de la Zona B del Apertura. Eduardo Coudet viene de debutar en el Millo con un triunfo ante Huracán.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 10:10hs
El River de Coudet busca afirmarse ante Sarmiento en el Monumental

Luego de un estreno alentador para su nuevo ciclo, River Plate volverá a presentarse ante su gente cuando reciba este domingo a Sarmiento de Junín, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará desde las 19:45 en el Estadio Monumental, contará con la transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Un comienzo positivo para el ciclo Coudet

El equipo de Núñez llega motivado luego de la victoria 2-1 ante Huracán en condición de visitante, partido que marcó el debut como entrenador de Eduardo Coudet tras la salida de Marcelo Gallardo.

Ese triunfo permitió que River alcance los 14 puntos y se ubique en el quinto puesto de la Zona B, manteniéndose dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Una nueva victoria podría acercarlo aún más a los primeros lugares del grupo.

Con el envión anímico del debut ganador, el “Chacho” intentará consolidar su idea de juego y comenzar a construir una racha positiva en el campeonato.

Sarmiento quiere dar el golpe

Por el lado de Sarmiento, el equipo dirigido por Facundo Sava llega tras empatar 0-0 frente a Racing Club en Junín. En ese encuentro, el conjunto visitante jugó casi media hora con un futbolista más por la expulsión de Marco Di Césare, aunque no logró quebrar el marcador.

El Verde suma 10 puntos y se ubica en la duodécima posición, pero todavía mantiene chances de acercarse a la zona de clasificación si logra un resultado positivo en el Monumental.

Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos alimenta la ilusión del conjunto de Junín: la última vez que se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025, cuando Sarmiento sorprendió y se llevó un triunfo 1-0 como visitante.

Probables formaciones de River y Sarmiento

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel.DT: Facundo Sava.

Hora: 19:45.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Adrián Franklin.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental.

River Coudet Sarmiento
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