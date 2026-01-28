Uno Santa Fe | Ovación | River

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

La cesión al exterior de le abre al Millonario una ventana extra para incorporar y Gallardo evalúa sumar una pieza más al plantel.

28 de enero 2026 · 18:21hs
El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

River mueve fichas con mirada estratégica. La inminente salida a préstamo de Lisandro Bajú al fútbol uruguayo no solo apunta al crecimiento del juvenil, sino que además le permitirá al club de Núñez liberar un cupo reglamentario para reforzarse hasta marzo, una alternativa que seduce al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

River libera cupo y analiza refuerzos

La operación, que será oficializada en los próximos días, contempla la cesión de Bajú a Montevideo Wanderers hasta fin de año y sin opción de compra. Más allá del destino del lateral izquierdo, en Núñez ponen el foco en el efecto colateral positivo: la posibilidad de incorporar un futbolista fuera del plazo habitual.

El reglamento vigente habilita a los clubes argentinos a sumar refuerzos durante un período adicional cuando concretan una transferencia o préstamo al exterior, y River se encuadra dentro de esa excepción. Por eso, la salida del juvenil se interpreta como un movimiento que combina proyección deportiva con flexibilidad en el mercado.

Gallardo y la búsqueda de un refuerzo puntual

Con el cupo liberado, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo analiza alternativas que puedan ofrecer impacto inmediato. La idea no es acumular nombres, sino detectar una incorporación que encaje con la estructura del plantel y resuelva necesidades específicas.

En el club son cautos, pero reconocen que contar con esta ventana hasta marzo representa una ventaja estratégica en un mercado que suele ofrecer oportunidades de último momento, tanto a nivel local como internacional.

Lisandro Bajú y una oportunidad de crecimiento

Para Lisandro Bajú, la salida también aparece como una chance importante. Sin minutos aún en la Primera División, el lateral buscará en Uruguay el rodaje competitivo que le permita dar un salto en su carrera y regresar con mayor experiencia. Desde River sostienen que este tipo de cesiones forman parte de una política que apunta a potenciar juveniles sin bloquear su evolución. En este caso, el préstamo no solo beneficia al jugador, sino que también le brinda al club una herramienta reglamentaria clave.

Aunque no trascendieron nombres concretos, en Núñez mantienen el radar encendido. Con el cupo liberado y margen hasta marzo, River se ilusiona con la posibilidad de sumar un refuerzo más que eleve la competencia interna y fortalezca el equipo de cara a los desafíos de la temporada.

