Iván Delfino, tras la goleada de Colón: "Necesitábamos cortar la racha"

Delfino valoró la reacción de Colón ante Los Andes, destacó el aporte de los jugadores y ya piensa en cómo rearmar el equipo ante las bajas.

El entrenador de Colón valoró la respuesta del equipo en la goleada 3-0 ante Los Andes y destacó el aporte de los jugadores que tuvieron su oportunidad. Además, habló de las lesiones y suspensiones que deberá afrontar el Sabalero para el próximo encuentro.

Delfino destacó la reacción de Colón

Después de tres derrotas consecutivas, Colón volvió a ganar y lo hizo con contundencia frente a Los Andes. Para Iván Delfino, cortar esa racha era una necesidad para el plantel.

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“Necesitábamos cortar la racha. Necesitábamos cortar la racha, era necesario”, afirmó el entrenador, quien además consideró que el equipo pudo soltarse más durante el encuentro y tomar mejores decisiones a partir de los goles.

En ese sentido, Delfino resaltó especialmente la actitud de sus dirigidos: “Destaco plenamente la entrega que tuvieron los jugadores porque nunca bajaron la cabeza, siempre intentaron. Y hoy creo que tuvimos un poco más de claridad y más sueltos para tomar decisiones”.

Las bajas que preocupan al entrenador

Más allá de la victoria, el técnico reconoció que Colón atraviesa un momento complicado por la cantidad de lesiones y suspensiones. Matías Budiño deberá realizarse estudios, mientras que Franco García terminó con una molestia en el empeine o tobillo.

Además, Delfino confirmó que volverán a aparecer suspensiones por acumulación de amarillas, por lo que deberá rearmar el equipo para el próximo compromiso.

“Nos están saliendo caros los partidos”, sostuvo el entrenador, que deberá buscar alternativas para mantener la competencia dentro de un plantel que considera corto.

Marcioni y una decisión que dio resultado

Uno de los puntos destacados del partido fue Julián Marcioni, quien tuvo una participación decisiva en ataque. Delfino explicó que decidió ubicarlo más adelantado para aprovechar su capacidad de atacar los espacios.

“No teníamos profundidad, no teníamos la característica de ir al espacio. Y yo creo que Julián lo hizo muy bien”, explicó.

El técnico también valoró las oportunidades que generó el delantero, entre ellas el penal que terminó en el primer gol de Colón y un remate que terminó pegando en el palo.

“Con respecto a Marcioni, qué nos da sus características, creo que es el jugador que nos dio profundidad hoy”, agregó.

El elogio para Lago y los jugadores que ingresaron

Ignacio Lago fue otra de las figuras de la jornada con su doblete. Delfino reconoció que el delantero respondió de la mejor manera y explicó que el gol temprano terminó dándole confianza.

“Sabemos lo que puede hacer Nacho con confianza. Es un jugador que puede desequilibrar y hoy le agregó también la entrega para recuperar posición y eso el grupo lo siente”, señaló.

El entrenador también destacó a aquellos futbolistas que tuvieron que ingresar debido a las distintas bajas y que lograron responder en un contexto exigente.

“Es bueno que todos estén al pie del cañón para poder sacarlo adelante”, sostuvo Delfino.

Una defensa improvisada y el mensaje de Delfino

La ausencia de Rasmussen antes del comienzo del partido obligó a realizar una modificación de último momento. Según explicó el entrenador, el defensor arrastraba un problema cervical y no pudo completar la entrada en calor.

Con una defensa prácticamente nueva, Colón logró mantener el arco en cero. Delfino, sin embargo, prefirió poner el foco en la preparación de sus jugadores antes que en las circunstancias.

“Ellos no tienen que rendir examen, se tienen que dedicar a jugar”, afirmó. Y agregó: “El grupo es el que saca esto adelante”.

“La tranquilidad hay que tenerla siempre”

Luego de la goleada, Delfino también fue consultado por si el triunfo le permitía trabajar con mayor tranquilidad después de las tres derrotas consecutivas. El entrenador aseguró que su manera de afrontar el fútbol no cambia según los resultados.

“Yo estoy siempre tranquilo. Esto sigue siendo deporte, y es fútbol, y es resultados”, manifestó.

“Quiero ganar siempre, mis jugadores quieren ganar siempre. A veces se puede, a veces no se puede, lo que tenemos que cuidar siempre son las formas”, concluyó el técnico sabalero.