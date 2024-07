El santafesino Juan Fernández estará presente en París

De dilatada trayectoria, estuvo en los Mundiales de Turquía 2010, China 2019, Filipinas, Japón e Indonesia 2023 y en Tokio 2021 hizo su estreno en los Juegos Olímpicos.

Los 30 árbitros para París 2024

Julio Anaya (PAN), Andres Bartel (URU), Johnny Batista (PUR), Omar Bermúdez (MEX), Amy Bonner (USA), James Boyer (AUS), Blanca Burns (USA), Luis Miguel Castillo (ESP), Ariadna Chueca (ESP), Antonio Conde (ESP), Amel Dahra (FRA), Yann Davidson (MAD), Juan Fernández (ARG), Maj Forsberg (DEN), Viola Gyorgyi (NOR), Matthew Kallio (CAN), Takaki Kato (JPN), Martins Kozlovskis (LAT), Boris Krejic (SLO), Wojciech Liszka (POL), Maripier Malo (CAN), Yevgeniy Mikheyev (KAZ), Rabah Noujaim (LBN), Carlos Peralta (ECU), Peter Praksch (HUN), Jenna Reneau (USA), Yohan Rosso (FRA), Gatis Salins (LAT), Roberto Vázquez (PUR), Martin Vulic (CRO) y Ademir Zurapovic (BIH).