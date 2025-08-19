El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El púgil del Olimboxing Nahuel Retamoso irá por el título cono sur welter de la AMB el próximo 29 de agosto en el polideportivo Evita de Dolores

Un púgil santafesino tendrá una gran oportunidad de pelear por un título. Sin dudas es una muy buena noticia para un gran boxeador de la ciudad de Santa Fe como lo es Nahuel Retamoso, el cual es entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami en el Olimboxing. La velada está prevista para el viernes 29 de agosto en el polideportivo municipal Evita, en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires.

Retamoso, quien el día de la pelea estará cumpliendo 30 años, y representa al barrio Nueva Pompeya, peleará frente a un púgil bonaerense por el título Cono Sur welter de la Asociación Mundial de Boxeo el cual se encuentra vacante. El promotor de la velada es Juan Eduardo Brignone (J.E.B Boxing) y contará con la supervisión de la Federación Argentina de Box (FAB).

La pelea entrena Jonathan José Eniz de Dolores 36-23 (17 KO), y el santafesino Nahuel Retamoso, 7-5 (1 KO), se medirá a 10 rounds, mientras que previamente lo harán, otro local, Axel Alberto Montes De Oca de 23 años, y el entrerriano, oriundo de Concordia, Daniel Rodolfo Gómez a cuatro asaltos.

image El púgil santafesino Retamoso se medirá con Jonathan Jose Eniz el viernes 29 de agosto en Dolores.

Retamoso peleará por un título en Dolores

“Tengo una emoción bárbara, ya que es la primera vez que voy a pelear por un título. Son chances que se dan pocas veces y espero poder aprovecharla y traerme para Santa Fe un buen triunfo” comenzó expresando Nahuel Retamoso a UNO Santa Fe ante semejante noticia. En la ciudad de Dolores se medirá con Jonathan Jose Eniz de 30 años.

El santafesino comentó que “Cuando me avisaron fue una alegría enorme, estaba en la isla, me llamó Totino, me dijo que había una posibilidad para pelear en welter, y me dijo que era por el título. Entonces nos comunicamos con Walter Zoccola, que es mi entrenador, dio el visto bueno, y nos pusimos a trabajar para la pelea”.

A cerca de como se había dado esta oportunidad sostuvo que “Esto se dio muy rápido, aceleró los tiempos, me hubiese gustado haber tenido un poco más de tiempo para prepararme, pero no es algo determinante, porque estoy en forma y entrenado. Estaba entrenando, no como es para cuando estás para pelear, pero me estaba moviendo bien y con mucha responsabilidad y compromiso, como lo hago siempre”.

image El boxeador de barrio Nueva Pompeya, Nahuel Retamoso, irá por el título Cono Sur de la AMB en categoría welter.

El púgil entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami expresó que “Nunca dejé de entrenar, siempre lo hago en el Olimboxing, y acá en el norte también con Totino con los chicos del Thunder, pero sigo y estoy para el combate listo. Ahora desde que ya estoy sabiendo que se viene una pelea, me toca entrenamiento de lunes a sábado tres veces por día”.

A cerca de como es su preparación para el 29 de agosto dijo que “No hay mucho tiempo para prepararse, por eso hay que trabajar mañana siesta y a la noche. No se puede dar ningún tipo de ventajas, ya que un boxeador debe tener disciplina y estar siempre a dar lo mejor de uno cuando se le da esta posibilidad. Estoy trabajando para estar a la altura de las circunstancias”.

Jonathan Jose Eniz de 30 años, y oriundo de Dolores, escenario de la pelea, tiene un curriculum de 36-23 (17 KO), y el santafesino no dudo en manifestar que “A todos los rivales se los respeta, pero va a ser una pelea emocionante, muy buena, tiene muy bueno antecedentes. Tiene más de 30 peleas, es muy experimentado, por lo que tengo que llegar bien preparado. Me siento muy bien, es todo un desafío, es una categoría, me siento tranquilo y cómodo”.