Uno Santa Fe | Ovación | Retamoso

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El púgil del Olimboxing Nahuel Retamoso irá por el título cono sur welter de la AMB el próximo 29 de agosto en el polideportivo Evita de Dolores

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 09:01hs
Nahuel Retamoso junto a Totino Diógenes Caunedo del Thunder Box y el entrenador del Olimboxing

Nahuel Retamoso junto a Totino Diógenes Caunedo del Thunder Box y el entrenador del Olimboxing, Walter Zoccola.

Un púgil santafesino tendrá una gran oportunidad de pelear por un título. Sin dudas es una muy buena noticia para un gran boxeador de la ciudad de Santa Fe como lo es Nahuel Retamoso, el cual es entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami en el Olimboxing. La velada está prevista para el viernes 29 de agosto en el polideportivo municipal Evita, en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires.

Retamoso, quien el día de la pelea estará cumpliendo 30 años, y representa al barrio Nueva Pompeya, peleará frente a un púgil bonaerense por el título Cono Sur welter de la Asociación Mundial de Boxeo el cual se encuentra vacante. El promotor de la velada es Juan Eduardo Brignone (J.E.B Boxing) y contará con la supervisión de la Federación Argentina de Box (FAB).

La pelea entrena Jonathan José Eniz de Dolores 36-23 (17 KO), y el santafesino Nahuel Retamoso, 7-5 (1 KO), se medirá a 10 rounds, mientras que previamente lo harán, otro local, Axel Alberto Montes De Oca de 23 años, y el entrerriano, oriundo de Concordia, Daniel Rodolfo Gómez a cuatro asaltos.

image
El p&uacute;gil santafesino Retamoso se medir&aacute; con Jonathan Jose Eniz el viernes 29 de agosto en Dolores.

El púgil santafesino Retamoso se medirá con Jonathan Jose Eniz el viernes 29 de agosto en Dolores.

Retamoso peleará por un título en Dolores

“Tengo una emoción bárbara, ya que es la primera vez que voy a pelear por un título. Son chances que se dan pocas veces y espero poder aprovecharla y traerme para Santa Fe un buen triunfo” comenzó expresando Nahuel Retamoso a UNO Santa Fe ante semejante noticia. En la ciudad de Dolores se medirá con Jonathan Jose Eniz de 30 años.

El santafesino comentó que “Cuando me avisaron fue una alegría enorme, estaba en la isla, me llamó Totino, me dijo que había una posibilidad para pelear en welter, y me dijo que era por el título. Entonces nos comunicamos con Walter Zoccola, que es mi entrenador, dio el visto bueno, y nos pusimos a trabajar para la pelea”.

A cerca de como se había dado esta oportunidad sostuvo que “Esto se dio muy rápido, aceleró los tiempos, me hubiese gustado haber tenido un poco más de tiempo para prepararme, pero no es algo determinante, porque estoy en forma y entrenado. Estaba entrenando, no como es para cuando estás para pelear, pero me estaba moviendo bien y con mucha responsabilidad y compromiso, como lo hago siempre”.

image
El boxeador de barrio Nueva Pompeya, Nahuel Retamoso, ir&aacute; por el t&iacute;tulo Cono Sur de la AMB en categor&iacute;a welter.

El boxeador de barrio Nueva Pompeya, Nahuel Retamoso, irá por el título Cono Sur de la AMB en categoría welter.

El púgil entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami expresó que “Nunca dejé de entrenar, siempre lo hago en el Olimboxing, y acá en el norte también con Totino con los chicos del Thunder, pero sigo y estoy para el combate listo. Ahora desde que ya estoy sabiendo que se viene una pelea, me toca entrenamiento de lunes a sábado tres veces por día”.

A cerca de como es su preparación para el 29 de agosto dijo que “No hay mucho tiempo para prepararse, por eso hay que trabajar mañana siesta y a la noche. No se puede dar ningún tipo de ventajas, ya que un boxeador debe tener disciplina y estar siempre a dar lo mejor de uno cuando se le da esta posibilidad. Estoy trabajando para estar a la altura de las circunstancias”.

Jonathan Jose Eniz de 30 años, y oriundo de Dolores, escenario de la pelea, tiene un curriculum de 36-23 (17 KO), y el santafesino no dudo en manifestar que “A todos los rivales se los respeta, pero va a ser una pelea emocionante, muy buena, tiene muy bueno antecedentes. Tiene más de 30 peleas, es muy experimentado, por lo que tengo que llegar bien preparado. Me siento muy bien, es todo un desafío, es una categoría, me siento tranquilo y cómodo”.

Retamoso dolores Santa Fe
Noticias relacionadas
El preseleccionado de Santa Fe realizó una positiva gira por la provincia de Mendoza.

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

En hockey, todo lo que brilla es oro: Los Leoncitos, en lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos que se disputan en Asunción.

Los Leoncitos se subieron a lo más alto del podio en Asunción

huracan juega ante once caldas por la sudamericana ante la mirada de union

Huracán juega ante Once Caldas por la Sudamericana ante la mirada de Unión

racing buscara dar vuelta la llave ante penarol en avellaneda

Racing buscará dar vuelta la llave ante Peñarol en Avellaneda

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!