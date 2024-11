El SARR Seris ya está en Chilecito al cabo de la segunda etapa

Chilecito vibra

Asimismo, todo ese exigente compendio tenía su cierre de oro con un súper especial final de tipo “espejo” (dos vehículos a la vez) en “La Olla”, antes de arribar al vivac chileciteño. Por lo tanto, esta descripción del terreno en el que incursionaron los participantes dela carrera, deja en claro que esta ha sido la primera demanda importante para quienes están en carrera, ya que se encontraron con una variada y amplia dificultad de obstáculos que propone la propia escenografía agreste del noroeste argentino.

dia 2 paco.jpg El SARR Seris de Rally ya está en Chilecito al cabo de la segunda etapa.

No es de extrañar, entonces, que esto ha hecho que se hayan producido un claro aumento en las deserciones con respecto a un primer día en el que se experimentaron menores dificultades. No obstante, ha habido competidores de que, a partir de su expertiz, conocimiento, talento y jerarquía han sabido navegar –justamente- todas las y, no solo cumplimentar el kilometraje para llegar a la meta de la jornada, sino también ser los más veloces y, así, dominar en cada una de las divisionales que se presentan en el SARR Series 2024.

Es, entonces, que cabe destacar al nuevo líder en motos, el paraguayo Rolando Alfredo Martínez Paredes (KTM); la continuidad en el dominio de Andrés Frini (Yamaha) en Quads; lo mismo para Jeremías González Ferioli (Maverick) en UTV y, en autos, el cambio de puntero en la clase, ya que ahora el liderazgo es de José Antonio Martínez(Toyota).Hoy viernes continúa la acción para el SARR Series 2024 con la tercera etapa de la carrera, que comprenderá la salida desde el propio vivac de Chilecito y el ingreso a la provincia de Catamarca. El punto final allí será la ciudad de Tinogasta, donde el rally raid está a flor de piel, un lugar con mucha historia siendo sede de la disciplina. Serán300 kilómetros en total, de los cuales 215 serán contra el cronómetro.