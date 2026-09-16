Colapinto y una temporada a la vista: así será el calendario de la F1 en 2027

La máxima categoría confirmó 24 fechas para 2027, con diez carreras sprint y Franco Colapinto como uno de los pilotos que afrontará el nuevo campeonato.

La Fórmula 1 ya definió el calendario que tendrá la temporada 2027, con 24 Grandes Premios y diez carreras sprint. Franco Colapinto , piloto argentino de Alpine, volverá a formar parte de la grilla en un campeonato que presentará una modificación importante respecto de los últimos años: Australia dejará de ser la sede inaugural y el inicio del certamen estará en Medio Oriente.

LEER MÁS: Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Bahréin abrirá la temporada y Australia tendrá su lugar

El campeonato comenzará el 14 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. Una semana más tarde, la categoría viajará a Arabia Saudita para disputar la segunda fecha, antes de trasladarse a Australia el 4 de abril.

LEER MÁS: Colapinto brilló y quedó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Luego será el turno de Japón, el 11 de abril, y China, el 18. Durante mayo, la Fórmula 1 continuará su recorrido por Norteamérica con los Grandes Premios de Miami y Canadá.

La gira europea comenzará posteriormente y tendrá como protagonistas a Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. Después de esta primera parte del calendario llegará el tradicional parate del verano europeo.

La actividad se reanudará en septiembre con Italia y España. Posteriormente, el campeonato continuará con las carreras de Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Diez carreras sprint y un cierre con tres fechas

El tramo final del campeonato estará compuesto por los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde finalizará la temporada 2027.

Además de las 24 carreras principales, habrá diez fines de semana con formato sprint. Estas competencias tienen una duración equivalente a un tercio de una carrera tradicional y entregan puntos a los ocho primeros clasificados.

Las carreras sprint se disputarán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Calendario completo de la Fórmula 1 2027

Bahréin: 14 de marzo*

Arabia Saudita: 21 de marzo

Australia: 4 de abril*

Japón: 11 de abril*

China: 18 de abril

Miami: 2 de mayo

Canadá: 23 de mayo*

Mónaco: 6 de junio*

Portugal: 20 de junio

Gran Bretaña: 4 de julio*

Austria: 11 de julio

Bélgica: 25 de julio

Hungría: 1° de agosto

Italia: 5 de septiembre*

España: 12 de septiembre

Azerbaiyán: 26 de septiembre

Turquía: 3 de octubre

Singapur: 10 de octubre

Estados Unidos: 24 de octubre

México: 31 de octubre

Brasil: 7 de noviembre*

Las Vegas: 20 de noviembre

Qatar: 5 de diciembre*

Abu Dhabi: 12 de diciembre

Fechas que contarán con carrera sprint.