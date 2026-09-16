La Fórmula 1 ya definió el calendario que tendrá la temporada 2027, con 24 Grandes Premios y diez carreras sprint. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, volverá a formar parte de la grilla en un campeonato que presentará una modificación importante respecto de los últimos años: Australia dejará de ser la sede inaugural y el inicio del certamen estará en Medio Oriente.
Colapinto y una temporada a la vista: así será el calendario de la F1 en 2027
La máxima categoría confirmó 24 fechas para 2027, con diez carreras sprint y Franco Colapinto como uno de los pilotos que afrontará el nuevo campeonato.
Por Ovación
Bahréin abrirá la temporada y Australia tendrá su lugar
El campeonato comenzará el 14 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. Una semana más tarde, la categoría viajará a Arabia Saudita para disputar la segunda fecha, antes de trasladarse a Australia el 4 de abril.
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Luego será el turno de Japón, el 11 de abril, y China, el 18. Durante mayo, la Fórmula 1 continuará su recorrido por Norteamérica con los Grandes Premios de Miami y Canadá.
La gira europea comenzará posteriormente y tendrá como protagonistas a Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría. Después de esta primera parte del calendario llegará el tradicional parate del verano europeo.
La actividad se reanudará en septiembre con Italia y España. Posteriormente, el campeonato continuará con las carreras de Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Diez carreras sprint y un cierre con tres fechas
El tramo final del campeonato estará compuesto por los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde finalizará la temporada 2027.
Además de las 24 carreras principales, habrá diez fines de semana con formato sprint. Estas competencias tienen una duración equivalente a un tercio de una carrera tradicional y entregan puntos a los ocho primeros clasificados.
Las carreras sprint se disputarán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Calendario completo de la Fórmula 1 2027
- Bahréin: 14 de marzo*
- Arabia Saudita: 21 de marzo
- Australia: 4 de abril*
- Japón: 11 de abril*
- China: 18 de abril
- Miami: 2 de mayo
- Canadá: 23 de mayo*
- Mónaco: 6 de junio*
- Portugal: 20 de junio
- Gran Bretaña: 4 de julio*
- Austria: 11 de julio
- Bélgica: 25 de julio
- Hungría: 1° de agosto
- Italia: 5 de septiembre*
- España: 12 de septiembre
- Azerbaiyán: 26 de septiembre
- Turquía: 3 de octubre
- Singapur: 10 de octubre
- Estados Unidos: 24 de octubre
- México: 31 de octubre
- Brasil: 7 de noviembre*
- Las Vegas: 20 de noviembre
- Qatar: 5 de diciembre*
- Abu Dhabi: 12 de diciembre
Fechas que contarán con carrera sprint.