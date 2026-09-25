Delfino rearma el equipo para visitar a All Boys

Franco García quedó descartado por lesión y se suma a las suspensiones de Lago, Toledo y Thaller, además de la ausencia del arquero Budiño.

Colón atraviesa una semana complicada para definir el equipo que visitará a All Boys este sábado desde las 16. A las bajas ya conocidas de Ignacio Lago, Agustín Toledo, Nicolás Thaller y Matías Budiño, se agregó Franco García, quien no logró recuperarse de la lesión sufrida ante Los Andes. Iván Delfino deberá realizar varias modificaciones para armar el once.

Franco García quedó descartado y Delfino suma problemas

El atacante sufrió una dolencia en el empeine durante el partido ante Los Andes y debió abandonar el campo de juego a los 35 minutos. Finalmente, no logró recuperarse a tiempo y quedó descartado para el compromiso ante el conjunto de Floresta.

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García es baja por lesión y se suma a Ignacio Lago, Agustín Toledo y Nicolás Thaller, quienes estarán ausentes por suspensión. Además, Matías Budiño continuará afuera debido al esguince de rodilla que sufrió en el último encuentro y que lo mantendrá aproximadamente un mes sin jugar.

El posible equipo de Colón ante All Boys

Ante este panorama, Iván Delfino probó una formación en el entrenamiento realizado este jueves en el predio 4 de Junio. Tomás Giménez será el encargado de reemplazar a Budiño en el arco, mientras que Mauro Peinipil volverá luego de cumplir una fecha de suspensión.

En la defensa aparece una de las dudas principales: Sebastián Olmedo y Pier Barrios compiten por un lugar. Federico Rasmussen, recuperado de un dolor cervical, sería titular junto a Facundo Castet.

En el mediocampo, Delfino ensayó con Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Federico Lértora y Gabriel Risso Patrón. Lértora también regresará tras cumplir su suspensión. Arriba, Alan Bonansea y Julián Marcioni conformarían nuevamente la dupla ofensiva.

De esta manera, el posible once de Colón sería: Giménez; Peinipil, Olmedo o Barrios, Rasmussen, Castet; Sarmiento, Muñoz, Lértora, Risso Patrón; Bonansea y Marcioni.

Rumbo a Buenos Aires

El plantel de Colón ya emprendió el viaje hacia Buenos Aires, donde quedará concentrado a la espera del partido frente a All Boys. El cuerpo técnico buscará aprovechar las horas previas al encuentro para terminar de definir el equipo que saldrá al campo de juego.

El Sabalero visitará a All Boys este sábado desde las 16 en el estadio Islas Malvinas de Floresta, con Juan Pafundi como árbitro.