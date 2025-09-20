El Súper Rugby Américas suma una nueva franquicia

El Súper Rugby Américas sigue dando señales de crecimiento y de que es el mejor rugby de América. Este viernes, en Buenos Aires, la Unión Argentina de Rugby anunció la firma de un acuerdo de representación comercial para la nueva franquicia que representará a la región del litoral en el Súper Rugby Américas 2026.

El presidente de Sudamérica Rugby Marcello Calandra, manifestó su satisfacción con la firma del convenio. “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por el buen camino, sigue desarrollando jugadores para los seleccionados nacionales y generando interés en el público.”

“Desde que nació en 2020, uno de los objetivos planteados era que fuera aspiracional y hoy muchos chicos en la región sueñan con jugar en el Súper Rugby Américas. Esta nueva franquicia abrirá más oportunidades a más chicos para que sigan soñando en llegar a su seleccionado nacional, camino que han usado muchos de los jugadores en Los Pumas, Los Teros, los Cóndores, los Yacaré y los Tupis.”

A cerca de la franquicia litoraleña en el SRA

Más allá que se firmó el convenio entre la UAR y Santa Fe Producciones, no se conocen mayores detalles de lo que será la nueva franquicia litoraleña que competirá en el Súper Rugby Américas el año próximo. Es importante destacar que al plantel lo define la UAR, al igual que los entrenadores, y el nombre de la franquicia que será anunciado próximamente.

Otro punto es que la sede sería en el hipódromo de Rosario, donde se jugarían cuatro partidos, dos serían en Santa Fe y uno en la ciudad de Paraná. Como entrenadores suenan Nicolás Galatro y el rosarino Nicolás Vergallo, por separado, pero también se habla que podría ser una dupla. Hay algunos jugadores litoraleños que juegan en otras franquicias, y habrá que ver si podrían volver o bien pasa a ser una decisión o elección de los jugadores.

Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones comentó: "Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región."

El nuevo calendario del torneo se jugará a catorce rondas en su fase regular, más semifinales y final para un total de 59 partidos. La ventana de competencia se mantendrá, disputándose el Súper Rugby Américas entre mediados de febrero y mediados de junio.