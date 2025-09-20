Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Franco Colapinto chocó en la Q1, donde estaba haciendo una gran tarea en Azerbaiyán, y largará 16° en la carrera de este domingo.

20 de septiembre 2025
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló tras su accidente en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde partirá 16° en la carrera de este domingo, y explicó su frustración por lo sucedido en la Q1.

Me desconcentró un poco lo de Gasly”, reconoció el bonaerense, refiriéndose al despiste de su compañero en la séptima curva, que generó confusión y terminó con ambos autos fuera de control. “Había bandera, pero no sabía si era amarilla o blanca, y cuando Gasly se fue, frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. Pensé que iba a dar marcha atrás o algo. Una pena que nos pasó a los dos autos lo mismo”, explicó Colapinto en el corralito de prensa de ESPN.

El expiloto de Williams lamentó no haber podido avanzar a la Q2: “Teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro. Era el momento para arriesgar, pero con ráfagas de viento de 80 km/h todo es impredecible. Venía bajando tres décimas en mi vuelta y perdí otras dos por tocar la pared en la primera parte. Estoy un poco triste, pero hay que enfocarse en lo que viene”.

Los cambios del Alpine en la visión de Colapinto

Colapinto también detalló los cambios realizados en el Alpine A525 para mejorar el rendimiento: “Fui mucho más rápido y estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto. Pero cuando hay viento en estos coches, crece la chance de que pasen estas cosas. Pasa por ir rápido, peor sería ir lento y no chocar”.

A pesar del accidente, el argentino destacó su regularidad en las últimas clasificaciones: “De las últimas cuatro, en tres estuve muy firme. Hay áreas donde debemos progresar como equipo, pero vamos por buen camino”, cerró Colapinto, quien este domingo buscará recuperar terreno desde el 16º puesto de la parrilla.

