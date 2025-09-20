Se suspendió la actividad en los campeonatos de Liga Santafesina

Por las inclemencias del tiempo, la Liga Santafesina de Fútbol decidió suspender las competencias del fútbol masculino y femenino para éste sábado.

Tras las intensas lluvias y los pronósticos en el mismo sentido, la mesa directiva de la Liga Santafesina de Fútbol resolvió suspender la programación completa de partidos previstas para este sábado 20 de septiembre, abarcando al fútbol masculino y femenino.

En un comunicado oficial la Liga Santafesina de Fútbol expresó que "Desde este viernes las inclemencias del tiempo fueron complicando los campos de juego y las condiciones metereológicas no mejoraron, es por esto que la decisión es suspender las actividades de la Liga Santafesina de este sábado tanto para el fútbol masculino como femenino".

Agrega que "Asimismo se informará a la brevedad lo referido a las reprogramaciones de las distintas categorías".

En cuanto al fútbol masculino, se iba a disputar la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti, y en el ascenso el tercer capítulo del torneo Griselda Weimer. Estaba previsto que se dispute en la jornada del viernes en el predio de la Liga, el partido entre Santa Fe FC con Belgrano de Coronda pero el mismo fue suspendido.

En relación al fútbol femenino estaba previsto el comienzo de un nuevo certamen de la máxima división, con la disputa de la primera fecha del Clausura Narela Gómez. También quedó suspendida la acción en el Clausura de Primera B cuya primera fecha queda postergada.