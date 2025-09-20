Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Se suspendió la actividad en los campeonatos de Liga Santafesina

Por las inclemencias del tiempo, la Liga Santafesina de Fútbol decidió suspender las competencias del fútbol masculino y femenino para éste sábado.

Ovación

Por Ovación

20 de septiembre 2025 · 11:15hs
Se suspendió la actividad en los campeonatos de Liga Santafesina

Prensa LSF

Tras las intensas lluvias y los pronósticos en el mismo sentido, la mesa directiva de la Liga Santafesina de Fútbol resolvió suspender la programación completa de partidos previstas para este sábado 20 de septiembre, abarcando al fútbol masculino y femenino.

Liga Santafesina: suspendidas las actividades

En un comunicado oficial la Liga Santafesina de Fútbol expresó que "Desde este viernes las inclemencias del tiempo fueron complicando los campos de juego y las condiciones metereológicas no mejoraron, es por esto que la decisión es suspender las actividades de la Liga Santafesina de este sábado tanto para el fútbol masculino como femenino".

Agrega que "Asimismo se informará a la brevedad lo referido a las reprogramaciones de las distintas categorías".

En cuanto al fútbol masculino, se iba a disputar la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti, y en el ascenso el tercer capítulo del torneo Griselda Weimer. Estaba previsto que se dispute en la jornada del viernes en el predio de la Liga, el partido entre Santa Fe FC con Belgrano de Coronda pero el mismo fue suspendido.

En relación al fútbol femenino estaba previsto el comienzo de un nuevo certamen de la máxima división, con la disputa de la primera fecha del Clausura Narela Gómez. También quedó suspendida la acción en el Clausura de Primera B cuya primera fecha queda postergada.

Liga Santafesina masculino femenino
Noticias relacionadas
azerbaiyan: pole position para verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

el super rugby americas suma una nueva franquicia

El Súper Rugby Américas suma una nueva franquicia

colapinto, tras el choque en azerbaiyan: me desconcentro un poco lo de gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

union sigue afilado en la preparacion: gano su tercer amistoso ante sportivo suardi

Unión sigue afilado en la preparación: ganó su tercer amistoso ante Sportivo Suardi

Lo último

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Último Momento
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Ovación
Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Las chicas de Unión sufrieron una dura derrota ante Camioneros en La Tatenguita

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Colapinto sufrió un fuerte choque en la Q1 del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: Me desconcentró un poco lo de Gasly

Colapinto, tras el choque en Azerbaiyán: "Me desconcentró un poco lo de Gasly"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná