Azerbaiyán: Pole position para Verstappen, que quiere dar pelea en el campeonato

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde pretende dar pelea por el título.

El piloto neerlandés Max Verstappen, que viene de conseguir el triunfo en el GP de Italia, consiguió la pole position gracias a su tiempo de 1:41,117, y largará primero en la carrera de este domingo, en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Esta es una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largarán 7° y 9° , respectivamente.

La gran sorpresa de la clasificación fue el español Carlos Sainz Jr, que terminó en la segunda posición, mientras que el neozelandés Liam Lawson saldrá en el tercer lugar.

La Q3 estuvo marcada por varias banderas rojas, debido a los choques del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Oscar Piastri.

Así largarán en el GP de Azerbaiyán

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz Jr. (Williams)

3- Liam Lawson (Racing Bulls)

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Yuki Tsunoda (Red Bull)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Isack Hadjar (Racing Bulls)

9- Oscar Piastri (McLaren)

10- Charles Leclerc (Ferrari)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Lewis Hamilton (Ferrari)

13- Gabriel Bortoleto (Sauber)

14- Lance Stroll (Aston Martjn)

15- Oliver Bearman (Haas)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Nico Hulkenberg (Sauber)

18- Esteban Ocon (Haas)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Alexander Albon (Williams)