Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Los jugadores de Colón rechazaron el premio que les ofreció la Mesa de Diálogo compuesta por oficialismo y oposición. Los motivos.

20 de septiembre 2025 · 12:59hs
Tras los hechos ocurridos el lunes en el Predio 4 de Junio y en la sede de Colón, donde un grupo de hinchas y socios reclamó por la salida de Víctor Godano, la dirigencia del club y referentes de la oposición mantuvieron un encuentro con los jugadores esta semana.

Los ecos de la reunión entre dirigentes y plantel de Colón

En la reunión se resolvió garantizar la gobernabilidad hasta el final del mandato de Godano y trabajar para que el plantel pueda lograr el objetivo de la permanencia en la Primera Nacional, tras un año turbulento.

Durante el diálogo, la mesa compuesta por oficialismo y oposición ofreció un premio económico al plantel en caso de alcanzar la salvación. Sin embargo, los futbolistas decidieron no aceptarlo, al considerar que la vía no era la adecuada.

Según fuentes cercanas al plantel, los jugadores interpretaron que el ofrecimiento económico podía alimentar rumores sobre supuestas molestias por atrasos de sueldos, situación que no es significativa, y que el verdadero desafío que enfrenta Colón es futbolístico, no económico.

La molestia del plantel de Colón

El plantel entendió la propuesta como una especie de falta de respeto, y dejó en claro que su compromiso está centrado en conseguir los resultados en la cancha. La decisión evidencia que, pese a los conflictos institucionales y los incidentes recientes, los jugadores priorizan el aspecto deportivo por sobre incentivos monetarios.

Colón tendrá la oportunidad de asegurar la permanencia este domingo, cuando reciba a Deportivo Morón desde las 17 horas por la fecha 32 de la Primera Nacional. Incluso en caso de perder, el equipo puede garantizar su continuidad en la categoría si CADU (a nueve puntos) y Talleres de Remedios de Escalada (a ocho puntos) no logran victorias en sus compromisos restantes.

La situación demuestra que, más allá de la tensión institucional, el foco del plantel sigue siendo el objetivo deportivo, dejando de lado incentivos económicos que consideran innecesarios para alcanzar la meta.

